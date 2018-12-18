Названы имена лучших школьников Свердловской области

В морозный понедельник «Комсомольская правда» согревается теплотой детского творчества: завершился прием заявок на конкурс «Учись на отлично!» и пришло время читать чудесные эссе.

- Мы вместе! – с гордостью пишет шестиклассники из гимназии №35 Сергей Лихачев. – Мы выросли на разных сказках, воспитаны разными родителями, у нас разные интересы, но все мы живем под одной общей небесной крышей. И мне очень хочется, чтобы счастье, которое я испытываю, разделили со мной как можно больше людей.

Так трогательно и очень искренне рассуждают дети. «Комсомольская правда» окунулась в эссе учеников с 5-го по 11-ый класс и будто попала в другой мир – такой добрый, отзывчивый и даже волшебный. В этом году конкурс среди школьников Свердловской области собрал 71 заявку. Участники в течение четырех месяцев собирали на уроках пятерки и писали эссе. Вишенкой на торте стала специальная номинация для тех, кому нравится снимать видео – члены жюри выбрали автора лучшего видеоролика «Моя любимая школа» и «Мой самый дружный класс.

Отметим, что школьники проявили фантазию не только в эссе, которое было обязательным условием участия в конкурсе, но и в оформлении свои заявок: мы получили фотографии из личного архива, снимки класса и даже родных мест. Кстати, география участников в этом году нас тоже порадовала: большое количество заявок пришло из Екатеринбурга, Арамиля, Первоуральска, Серова, Нижнего Тагила, Березовского, Верхней Пышмы и даже села Покровского.

Торжественная церемония награждения состоится 25 декабря в резиденции Полномочного представителя президента РФ в УРФО – Николай Цуканов лично поздравит победителей. После официальной части мероприятия состоится экскурсия в Свердловском областном краеведческом музее им. О.Е. Клера, а на десерт школьники получат по ящику мороженого от «Хладокомбината №3».

Победители конкурса «Учись на отлично!»

5 класс - Кемаев Константин (МАОУ «Гимназия №108 им. В.Н.Татищева»)

6 класс - Мурадов Руфат (МАОУ «СОШ №129»)

7 класс - Игнатова Варвара (МАОУ «Гимназия №35», Екатеринбург)

8 класс – Буньков Никита (МАОУ «СОШ №36 имени дважды Героя СССР М.П.Одинцова», г. Екатеринбург)

9 класс - Гаврилова Анастасия (БМАОУ «Гимназия № 5», Берёзовский)

10 класс - Бургарт Артём (МАОУ «Гимназия №37», г. Екатеринбург)

11 класс - Кузнецова Юлия (МАОУ «Лицей №110», г. Екатеринбург)

Специальная номинация «Лучший видеоролик»

Коллективная заявка от учеников 7 «А» класса МАО «СОШ №92» (Екатеринбург). Классный руководитель –Волкова Людмила Владимировна.