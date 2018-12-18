2018-12-18T15:52:36+03:00
История современности

Под Нижним Тагилом нашли останки знаменитого авиаконструктора, снабдившего фронт штурмовиками Ил-2

Матвей Шенкман погиб во время авиакатастрофы вместе со своим заместителем и четырьмя членами экипажа
Данил СВЕЧКОВ
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Помимо Матвея Шенкмана при крушении самолета погиб его заместитель и четыре члена экипажа. Фото: поисковой отряд "Соболь", предоставлено Александрой ВанюковойПомимо Матвея Шенкмана при крушении самолета погиб его заместитель и четыре члена экипажа. Фото: поисковой отряд "Соболь", предоставлено Александрой Ванюковой
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Депутат государственной Думы Александр Хинштейн сообщил, что под Нижним Тагилом поисковой отряд обнаружил останки, принадлежавшие знаменитому советскому авиаконструктору Матвею Шенкману, погибшему в 1942 году при авиакатастрофе. Он был директором Куйбышевского авиазавода.

- Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2, - сообщает депутат на своей странице в Twitter.

Матвей Шенкман известен как человек, благодаря которому в годы войны началось массовое производство штурмовика Ил-2. Он был удостоен ордена Ленина, который также лежал на месте крушения. Депутат Хинштейн отметил, что сейчас наследники авиаконструктора просят перенести и захоронить его останки в Самаре.

- Считаю это правильным, - написал Александр Хинштейн в Twitter. - Пообещал сегодня инициативной группе оказать максимальное содействие. Память о таких людях должна жить и после их смерти.

Правда, сами члены поискового отряда "Соболь", которые и обнаружили останки авиаконструктора, отмечают, что поддерживают связь с его наследниками и желания захоронить останки в Самаре они не изъявляли.

На месте крушения был найден орден Ленина, который принадлежал Шенкману. Фото: поисковой отряд "Соболь", предоставлено Александрой Ванюковой

На месте крушения был найден орден Ленина, который принадлежал Шенкману. Фото: поисковой отряд "Соболь", предоставлено Александрой Ванюковой

- Вообще, место крушения самолета было найдено еще в 2015 году, - отмечает Александра Ванюкова, руководитель поискового отряда "Соболь". - Крайнюю экспедицию туда провели еще в августе 2017 года. Родственники Матвея Шенкмана давно найдены. Это его внук и внучка. Они живут в Америке, связь мы с ними поддерживаем. Мы им передали личные вещи их дедушки, за исключением ордена Ленина, который, следуя закону, отдали в управление государственных наград. Ни внук, ни внучка Шенкмана никогда не высказывали никаких просьб хоронить кого-то в Самаре. Это не их родной город. Они там были чуть-чуть в эвакуации. Кроме того при крушении самолета погиб заместитель Шенкмана и четыре члена экипажа. И нет подтверждения, что они в Самаре жили, чтобы захоронить их останки там. Сейчас все останки захоронены на мемориале в Воронеже. Никакой Самаре ранее эти останки не нужны были. Не знаем, почему сейчас вдруг начались разговоры о перезахоронении.

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