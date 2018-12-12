В школе Нижнего Тагила пекарю затянуло руку в тестомесильную машину

В Нижнем Тагиле неприятный казус случился в столовой школы Дзержинского района. В 06.40 в пекарне женщине, которая готовила тесто, затянуло руку в тестомесильную машину. Спасать ее выезжали сотрудники Центра защиты населения и территории города.

- Спасатели сняли наружные кожухи с тестомеса, разжали гидравлическим инструментом его стенки, высвободили руку пострадавшей и передали женщину для осмотра медикам «скорой», - рассказывают в Центре защиты населения.

Кровь во время ЧП не пролилась, однако у женщины было подозрение на перелом руки.