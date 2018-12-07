«Хочу быть полезным»: житель Екатеринбурга бесплатно ремонтирует квартиры пенсионерам и инвалидам

В небольшой квартирке ветерана Великой Отечественной войны Василия Гусева и его жены Тамары ремонта не было 10 лет. На стене пожелтевшие обои, кое-где на стенах трещины, рядом старенькая мебель. Были бы силы, Василий Федорович сам бы подлатал то, что уже пришло в негодность. Но сил мало, да и на пенсию особо не разживешься...

Однажды утром в квартире Гусевых раздался звонок:

- Я слышал, вам нужен ремонт? Я готов, - бодро предложил молодой человек. – Да вы не переживайте. Я сделаю все бесплатно.

- Вы нас разыгрываете? – усомнился ветеран.

- Нисколько! Мне просто хочется быть полезным для людей.

Уже на следующий день 32-летний Антон Савчук к Гусевым несколько рулонов обоев, лампочки, строительные смеси, листы ПВХ. Все это молодой строитель купил на свои деньги.

Пенсионеры удивлены бесплатной помощьюФото: Алексей БУЛАТОВ

ДОБРЫЙ СТРОИТЕЛЬ

— Мы даже не думали, что кто-то может о нас так позаботиться, — улыбается Тамара Александровна. — Когда нам позвонили и предложили сделать ремонт, я подумала: что это, сказка какая-то?! Нет, это самая настоящая быль. Мы не верили сначала, волновались, приедут к нам или нет. И вот к нам пришел Антон.

Больше всего Антону хотелось сделать подарок ветерану: в январе Василию Федоровичу исполнится 95 лет. Принимать гостей Василий Федорович и Тамара Александровна собираются в гостиной, здесь же они проводят основную часть времени днём, устроившись на креслах перед телевизором.

— Мы никого не просили о помощи, но нас не забыли, - говорит Василий Федорович. — Антон — молодец! Он успевает и ремонт делать, и о нас заботиться. Мы думали, как нам будут ремонт делать, ведь надо мебель переставлять сначала, люстру снимать. Но Антон сказал, что всё берёт на себя. Я иногда даже возьмусь табуретку переставить, он у меня ее забирает, и сам ставит, куда мне было нужно. Вот такой появился добрый человек, который решился обновить нашу квартиру. За это большое спасибо ему. Он такую большую работу для нас взял на себя.

Сейчас гостиная уже готова, а в декабре строители будут ремонтировать коридор. Так, чтобы в январе супруги Гусевы смогли встретить юбилей Василия Федоровича.

Мужчина покупает стройматериалы на свои деньгиФото: Алексей БУЛАТОВ

ЗА СВОЙ СЧЁТ И НА ДОБРОВОЛЬНЫХ НАЧАЛАХ

Конечно, в одиночку поклеить обои, отштукатурить и покрасить - тяжело. Поэтому на помощь Антону приходят его товарищи: монтажники, маляры и другие. Все они работают на добровольных началах. За свою работу Антон и Ко не берут ни копейки. И более того - все материалы Савчук покупает только на свою зарплату. Более десяти лет мужчина занимается строительством и ремонтом. Плюс подрабатывает таксистом.

— Я хочу помогать ветеранам, инвалидам, тем людям, которые действительно нуждаются в помощи, — объясняет Антон. – Если вы спросите у меня, на какие деньги я делаю ремонт? То отвечу просто: до этого я полгода копил денег на свой проект. В первый раз мы ремонтировали квартиру пожилой женщины-инвалида. Она передвигается на коляске и ей очень тяжело сделать что-то самостоятельно. В ее квартире мы покрасили стены, натянули потолок, настелили ровный ламинат. Сейчас вот приехала к Василию Федоровичу и Тамаре Александровне.

Тех, кому нужна помощь Савчук выбирает сам. Как-то раз в соцсетях ему прислали сообщение с просьбой сделать ремонт. Антон зашел на страничку этого человека и увидел фотографии с пустыми пивными бутылками на столе. Естественно сразу же отказал.

— Заявки есть, но больше половины смело можно отсеивать, потому что люди не вызывают доверия, — признается строитель. – Люди, которым действительно нужна помощь, зачастую стесняются о ней просить. У меня есть мечта: я хочу делать хотя бы один ремонт в месяц. Чтобы счастливых людей стало как можно больше!

Связаться с Антоном можно по почте savant00@yandex.ru, также - через соцсети.