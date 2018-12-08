На шоу Урганта Сергей Шнуров рассказал о своей новой жене из Екатеринбурга

Знаменитый лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, более известный, как Шнур, на шоу Ивана Урганта рассказал о своей новой супруге. На 27-летней Ольге Абрамовой музыкант женился совсем недавно - ходили слухи о том,что он год изменял с ней своей экс-жене Матильде, и что Ольга сама сделала Шнуру предложение руки и сердца. Вопросов становилось больше еще и от того, что про Ольгу было мало что известно - лишь то, что до 13 лет она жила в столице Урала вместе с семьей, которую возглавлял известный бизнесмен.

На шоу "Вечерний Ургант" Шнур немного приоткрыл завесу тайны.

- Скажи два слова про свою жену, мы ничего про нее не знаем! - попросил Ургант. - Хороший человек?

Шнур с красавицей женойФото: Михаил ФРОЛОВ

- Видите как я ее обнимаю? - улыбнулся Шнуров. - Значит, хороший. Плохих я не обнимаю.

-Ты женился через несколько месяцев после развода. Почему тянул со свадьбой? - удивился Ургант.

- Я не тянул, вегда готов. Я вообще люблю свадьбы! Поэтому никогда не останавливаюсь!