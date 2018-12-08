На шоу Урганта Сергей Шнуров рассказал о своей новой жене из Екатеринбурга
Знаменитый лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, более известный, как Шнур, на шоу Ивана Урганта рассказал о своей новой супруге. На 27-летней Ольге Абрамовой музыкант женился совсем недавно - после развода с экс-женой Матильдой. Ходили слухи о том,что он год изменял Матильде с Абрамовой, и что Ольга сама сделала Сергею предложение руки и сердца. Вопросов становилось больше еще и от того, что про Ольгу было мало что известно - лишь то, что до 13 лет она жила в столице Урала вместе с семьей, которую возглавлял известный бизнесмен.
На шоу "Вечерний Ургант" Шнур немного приоткрыл завесу тайны, правда, весьма обтекаемо.
- Скажи два слова про свою жену, мы ничего про нее не знаем! - попросил Ургант. - Хороший человек?
Шнур с красавицей женойФото: Михаил ФРОЛОВ
- Видите как я ее обнимаю? - улыбнулся Шнуров. - Значит, хороший. Плохих я не обнимаю.
-Ты женился через несколько месяцев после развода. Почему тянул со свадьбой? - удивился Ургант.
- Я не тянул, вегда готов. Я вообще люблю свадьбы! Поэтому никогда не останавливаюсь!
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