Знаменитая мультяшная Масяня как жила в Питере, так и живет. А вот ее автор – мультипликатор Олег Куваев давно переехал в Израиль. Но с берегов Красного моря он частенько наведывается в Екатеринбург. На этот раз Куваев прилетел на фестиваль «Кинопроба». Желающих пообщаться с ним было много, поэтому аниматор тихонько шепнул мне: «Может, попьем пивка в тихом месте, заодно и поболтаем»…

АНИМАТОР - ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ

- Аниматор - отвратительная профессия, - прихлебывая из кружки холодненького начал Олег Куваев. – Такая, что никому не позавидуешь. Геморроя выше крыши, а денег нет. Следите за своими детьми: не дай Бог, они заинтересуются анимацией (смеется).

- Вы сделали мультик про символ города Салехарда. Не хотите соболька с герба Свердловской области в мультик оформить?

- Можно. Если бы подключился тот, кто бы все организовал. К тому же денег требуется немного. Сейчас все российские города, кроме Москвы и Питера нуждаются в пиаре. В таком легком пиаре, с юмором. Тогда захочется в эти города ехать.

Желающих поговорить с создателем культоого мультика было очень многоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Например, можно создать продолжение Масяни: Масяня и Данила Мастер, или Масяня в гостях у хозяйки медной горы.

- Хорошая идея! Я бы с удовольствием сделал такое, потому что люблю ремейки. Почти все, за исключением новых версий легендарных картин: «Иронии судьбы», «Приключения Шурика», «Джентльмены. Удачи!». Эти ремейки только все портят.

- Почему новые серии мультфильма про Масяню выходят так редко?

- Потому что я делаю все в одиночку. Анимация штука трудоемкая, поэтому делаю, как могу. Кстати, я чуть не попал в книгу рекордов Гинесса, как человек, делающий сериалы 18 лет подряд,

- Сколько денег вы тратите на одну серию Масяни?

- Около $4000 (265 тысяч рублей. – Прим. ред.). Последние шесть лет деньги мне дают не рекламодатели, а обычные люди. Работаю по системе краундфандинга. Это модная и очень хорошая тенденция, когда люди хотят видеть новые серии, платят за съем серии и потом ее получают. По этой системе можно судить о собственном рейтинге. Одно дело говорить мне комплименты, а совсем другое выкладывать на мой проект свой честно заработанный рубль. Это же позволяет судить и о качестве аудитории. Я очень рад, что мои мультфильмы смотрят такие замечательные люди.

Безбашенная Масяня по словам Куваева растет вместе со зрителем. Фото: кадр из мультфильма, автор Олег Куваев

Я МАСЯНЮ НЕ КОНТРОЛИРУЮ

- Масяня – отвязная тусовщица. Возьмется ли она за ум в ваших мультиках?

- К Масяне, в целом, пик интереса был в 2003 году. Потом он пошел на спад. В новейших сериях Масяня как раз перестает быть тусовщицей. Мне не нравится то, что персонажи в анимации не меняются. Семья Симпсонов остается одинаковой долгие годы. Это же чокнуться можно! Персонажи должны расти вместе с публикой. Есть у меня аудитория, которая была со мной с самых первых мультиков о Масяне. Эти ребята уже повзрослели, женились, обзавелись детьми. То же самое произошло и с Масяней. Поэтому сейчас у нее те же проблемы, как у людей, которым за 30. Теперь Масяня не тусовщица, но и за ум у нее взяться не получается.

- То есть Масяня, когда-нибудь, станет бабушкой?

- Именно так! По моим подсчетам, когда мне будет 70 лет, Масяне стукнет 60. Хотя, мне кажется, что в старости Масяня будет также бухать. В меру естественно (смеется).

- А другой персонаж вашего мульта - Хрюндель, чем займется?

- Сейчас у них с Масяней семья с двумя детьми. Они решают проблемы воспитания. Все это по – масяньски с соответствующими приоритетами, философией и свободомыслием. Я бы даже сказал с частичным анархизмом, в том числе к воспитанию. Масяня безбашенная во многих аспектах. В мультфильмах я могу себе позволять то, что я не позволяю себе в кино. Я занялся анимацией, чтобы делать все, что хочешь.

- Масяни уже 130 серий. Новые персонажи помимо детей будут?

- Нет, все уже сложилось замечательно. Это же целый мир. Масяня и Хрюндель живут своей жизнью. Даже я их не контролирую. Они словно дети: родились, встали, пошли. Кстати, зрители постоянно присылают мне различные истории для сериала, у меня с ними интерактивный диалог.

- Какие самые абсурдные идеи про Масяню вам предлагали?

- Например, запустить Масяню в космос. Реально просили отдать ее куклу космонавтам, и чтобы она помаячила в иллюминатор, а снизу ее должны были снимать в какой-то гигантский телескоп и фотографировать. Бред полный, в общем. Но это Москва. Там бред на бреде. А еще Масяню предлагали выдвинуть в президенты. Это было в 2004 году, когда у Путина толком не было конкурентов. Тоже бред. Но кто-то запустил слух и ко мне повалили журналисты: они всерьез спрашивали о политической программе Масяни. Сначала, я вежливо отбивался от этого. Затем уже силой. Даже в New York Times вышла статья!

Масяня и Хрюндель сейчас растят двоих детей. Фото: кадр из мультфильма, автор Олег Куваев

ГЛАЦКИХ СТАЛА БРЕНДОМ ЕКАТЕРИНБУРГА

- Лицо Масяни несколько похоже на ваше. Вам об этом говорили?

- Мне сложно это подтвердить или опровергнуть. Когда вижу себя на видео –меня тошнит. И это при том, что я уже превратился в культового человека. - - Встречались ли вам в реале интересные флэшмобы про Масяню?

- Вы знаете, мне вечно шлют кукол Масяни, вязаные шапки и костюмы с ней. Даже устраивают театрализованные представления. Приходят страшные, как моя жизнь, люди. Они ставят мою Масяню, например, в один рад с Винни-Пухом. А вообще Масяню даже сотрудники ФСБ любят. Не знаю ни одного социального слоя, где бы она вызывала отторжение. Масяня - это хулиганский продукт. Не трещать же вечно о патриотизме, науке и образовании. Нужно же и повеселиться.

На фото я всегда с выпученными глазами, - говорит Куваев. Но нашему фотограф удалось сфотографировать аниматора иначе .Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас в России много событий и явлений, над которыми остается только иронизировать…

- Да. Так и есть. Слишком много вещей, над которыми можно только приколоться. Если серьезно, это вгоняет в депрессию. Когда я приехал в Екатеринбург, то первым делом у меня спросили: «Слышали ли вы про Глацких и фразу, что государство не просило молодежь рожать?». Я сказал, что слышал. И все очень порадовались. Теперь, это уже своеобразный бренд. Сейчас же бренды как делаются: сначала появляется мем, потом все прикалываются, а в итоге город запоминают по этому высказыванию. Екатеринбург получил такой бренд.

- Как думаете чего не хватает в настоящий момент российским мультфильмам?

- Не хватает нормальной государственной поддержки. Если даже она есть, то начинают выдвигать условия: вы должны нам то-то, то-то и то-то. Например, петь гимн и прочее и прочее (смеется). Хочется сказать: поддерживайте таланты, давайте им свободу и вам будет хорошо!