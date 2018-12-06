2018-12-06T11:31:26+03:00
Звезды

Создатель «Масяни»: «Когда мне будет 70 лет, Масяне стукнет 60»

Аниматор рассказал «Комсомолке» зачем его мультяшная девица баллотировалась в президенты, когда она повзрослела и, за чей счет живет.
Павел ПИВОВАРОВ
Поделиться:
Олег Куваев признается Масяня для него словно родная дочка.Олег Куваев признается Масяня для него словно родная дочка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Знаменитая мультяшная Масяня как жила в Питере, так и живет. А вот ее автор – мультипликатор Олег Куваев давно переехал в Израиль. Но с берегов Красного моря он частенько наведывается в Екатеринбург. На этот раз Куваев прилетел на фестиваль «Кинопроба». Желающих пообщаться с ним было много, поэтому аниматор тихонько шепнул мне: «Может, попьем пивка в тихом месте, заодно и поболтаем»…

АНИМАТОР - ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ

- Аниматор - отвратительная профессия, - прихлебывая из кружки холодненького начал Олег Куваев. – Такая, что никому не позавидуешь. Геморроя выше крыши, а денег нет. Следите за своими детьми: не дай Бог, они заинтересуются анимацией (смеется).

- Вы сделали мультик про символ города Салехарда. Не хотите соболька с герба Свердловской области в мультик оформить?

- Можно. Если бы подключился тот, кто бы все организовал. К тому же денег требуется немного. Сейчас все российские города, кроме Москвы и Питера нуждаются в пиаре. В таком легком пиаре, с юмором. Тогда захочется в эти города ехать.

Желающих поговорить с создателем культоого мультика было очень много Фото: Алексей БУЛАТОВ

Желающих поговорить с создателем культоого мультика было очень многоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Например, можно создать продолжение Масяни: Масяня и Данила Мастер, или Масяня в гостях у хозяйки медной горы.

- Хорошая идея! Я бы с удовольствием сделал такое, потому что люблю ремейки. Почти все, за исключением новых версий легендарных картин: «Иронии судьбы», «Приключения Шурика», «Джентльмены. Удачи!». Эти ремейки только все портят.

- Почему новые серии мультфильма про Масяню выходят так редко?

- Потому что я делаю все в одиночку. Анимация штука трудоемкая, поэтому делаю, как могу. Кстати, я чуть не попал в книгу рекордов Гинесса, как человек, делающий сериалы 18 лет подряд,

- Сколько денег вы тратите на одну серию Масяни?

- Около $4000 (265 тысяч рублей. – Прим. ред.). Последние шесть лет деньги мне дают не рекламодатели, а обычные люди. Работаю по системе краундфандинга. Это модная и очень хорошая тенденция, когда люди хотят видеть новые серии, платят за съем серии и потом ее получают. По этой системе можно судить о собственном рейтинге. Одно дело говорить мне комплименты, а совсем другое выкладывать на мой проект свой честно заработанный рубль. Это же позволяет судить и о качестве аудитории. Я очень рад, что мои мультфильмы смотрят такие замечательные люди.

Безбашенная Масяня по словам Куваева растет вместе со зрителем. Фото: кадр из мультфильма, автор Олег Куваев

Безбашенная Масяня по словам Куваева растет вместе со зрителем. Фото: кадр из мультфильма, автор Олег Куваев

Я МАСЯНЮ НЕ КОНТРОЛИРУЮ

- Масяня – отвязная тусовщица. Возьмется ли она за ум в ваших мультиках?

- К Масяне, в целом, пик интереса был в 2003 году. Потом он пошел на спад. В новейших сериях Масяня как раз перестает быть тусовщицей. Мне не нравится то, что персонажи в анимации не меняются. Семья Симпсонов остается одинаковой долгие годы. Это же чокнуться можно! Персонажи должны расти вместе с публикой. Есть у меня аудитория, которая была со мной с самых первых мультиков о Масяне. Эти ребята уже повзрослели, женились, обзавелись детьми. То же самое произошло и с Масяней. Поэтому сейчас у нее те же проблемы, как у людей, которым за 30. Теперь Масяня не тусовщица, но и за ум у нее взяться не получается.

- То есть Масяня, когда-нибудь, станет бабушкой?

- Именно так! По моим подсчетам, когда мне будет 70 лет, Масяне стукнет 60. Хотя, мне кажется, что в старости Масяня будет также бухать. В меру естественно (смеется).

- А другой персонаж вашего мульта - Хрюндель, чем займется?

- Сейчас у них с Масяней семья с двумя детьми. Они решают проблемы воспитания. Все это по – масяньски с соответствующими приоритетами, философией и свободомыслием. Я бы даже сказал с частичным анархизмом, в том числе к воспитанию. Масяня безбашенная во многих аспектах. В мультфильмах я могу себе позволять то, что я не позволяю себе в кино. Я занялся анимацией, чтобы делать все, что хочешь.

- Масяни уже 130 серий. Новые персонажи помимо детей будут?

- Нет, все уже сложилось замечательно. Это же целый мир. Масяня и Хрюндель живут своей жизнью. Даже я их не контролирую. Они словно дети: родились, встали, пошли. Кстати, зрители постоянно присылают мне различные истории для сериала, у меня с ними интерактивный диалог.

- Какие самые абсурдные идеи про Масяню вам предлагали?

- Например, запустить Масяню в космос. Реально просили отдать ее куклу космонавтам, и чтобы она помаячила в иллюминатор, а снизу ее должны были снимать в какой-то гигантский телескоп и фотографировать. Бред полный, в общем. Но это Москва. Там бред на бреде. А еще Масяню предлагали выдвинуть в президенты. Это было в 2004 году, когда у Путина толком не было конкурентов. Тоже бред. Но кто-то запустил слух и ко мне повалили журналисты: они всерьез спрашивали о политической программе Масяни. Сначала, я вежливо отбивался от этого. Затем уже силой. Даже в New York Times вышла статья!

Масяня и Хрюндель сейчас растят двоих детей. Фото: кадр из мультфильма, автор Олег Куваев

Масяня и Хрюндель сейчас растят двоих детей. Фото: кадр из мультфильма, автор Олег Куваев

ГЛАЦКИХ СТАЛА БРЕНДОМ ЕКАТЕРИНБУРГА

- Лицо Масяни несколько похоже на ваше. Вам об этом говорили?

- Мне сложно это подтвердить или опровергнуть. Когда вижу себя на видео –меня тошнит. И это при том, что я уже превратился в культового человека. - - Встречались ли вам в реале интересные флэшмобы про Масяню?

- Вы знаете, мне вечно шлют кукол Масяни, вязаные шапки и костюмы с ней. Даже устраивают театрализованные представления. Приходят страшные, как моя жизнь, люди. Они ставят мою Масяню, например, в один рад с Винни-Пухом. А вообще Масяню даже сотрудники ФСБ любят. Не знаю ни одного социального слоя, где бы она вызывала отторжение. Масяня - это хулиганский продукт. Не трещать же вечно о патриотизме, науке и образовании. Нужно же и повеселиться.

На фото я всегда с выпученными глазами, - говорит Куваев. Но нашему фотограф удалось сфотографировать аниматора иначе . Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фото я всегда с выпученными глазами, - говорит Куваев. Но нашему фотограф удалось сфотографировать аниматора иначе .Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас в России много событий и явлений, над которыми остается только иронизировать

- Да. Так и есть. Слишком много вещей, над которыми можно только приколоться. Если серьезно, это вгоняет в депрессию. Когда я приехал в Екатеринбург, то первым делом у меня спросили: «Слышали ли вы про Глацких и фразу, что государство не просило молодежь рожать?». Я сказал, что слышал. И все очень порадовались. Теперь, это уже своеобразный бренд. Сейчас же бренды как делаются: сначала появляется мем, потом все прикалываются, а в итоге город запоминают по этому высказыванию. Екатеринбург получил такой бренд.

- Как думаете чего не хватает в настоящий момент российским мультфильмам?

- Не хватает нормальной государственной поддержки. Если даже она есть, то начинают выдвигать условия: вы должны нам то-то, то-то и то-то. Например, петь гимн и прочее и прочее (смеется). Хочется сказать: поддерживайте таланты, давайте им свободу и вам будет хорошо!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге родителей троих первоклашек осудили за поддельную прописку детей
На закрытии Международного форума добровольцев наградили лучших представителей этой сферы
Семья уральцев лишилась в Кольцово 30 тысяч долларов, засмотревшись на самолеты
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга банков - эмитентов карт «Мир»
В Екатеринбурге изменится адрес визового центра Италии
Здание сгнило: закрывается единственная на Урале колония для смертников
Перекрывать дороги не будут: в Екатеринбурге пройдет крестный ход в честь покровительницы города
Свердловские власти заявили о слишком вялой бизнес-конкуренции в регионе
В Екатеринбурге за 50 миллионов отремонтируют уникальную ледовую арену
Свердловчанка отсудила 1,7 миллиона рублей за поздно построенную квартиру
ЦИК РФ назвал главного кандидата на пост нового главы свердловского избиркома
На Среднем Урале сократилось число оштрафованных за пьяную езду
Ключевая премия N1.RU: в Свердловской области выберут профессионалов в области недвижимости
В Екатеринбурге машина «Яндекс.такси» столкнулась с бетономешалкой
В Екатеринбурге из-за пожара в студенческом общежитии эвакуировали 200 человек
Реалити-шоу для предпринимателей
Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в Екатеринбурге в 2019 году
Глава Верхнего Тагила потратил на несуществующие духовки для детского сада 15 миллионов рублей
В Екатеринбурге увольняется директор «Спецавтобазы»
Уральский бизнесмен получил 18 лет колонии за интимную переписку с ребенком в соцсетях
Уральские автомобилисты накануне Нового года построят из своих машин гигантскую елку
В Екатеринбургскую агломерацию попадут 14 уральских городов
Нижний Тагил дополнительно получил от области 515 миллионов рублей
На Урале ищут 16-летнюю школьницу, неделю назад сбежавшую к своему парню
Банк УРАЛСИБ в Челябинске отметил 30-летний юбилей
В Екатеринбурге ищут вандалов, укравших 15 торшеров возле железнодорожного вокзала
В Екатеринбурге ищут подрядчика, который будет искать и обезвреживать бомбы