Проверка слуха: вундеркинд из Екатеринбурга взломал сайт питерского вуза, чтобы сдать вступительный экзамен

Десятиклассник из Екатеринбурга Захар Бревняков взломал сайт Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и сумел обойти защиту при выставлении баллов на вступительном экзамене, сообщает telegram-канал Mash.

Сейчас уральский вундеркинд учится в СУНЦе УрФУ, но уже через 1,5 года надеется учится в вузе северной столицы. Бревняков не стал злоупотреблять знаниями и рассказал руководству СПбГМТУ об уязвимости, за что получил благодарность.

К своим 16 годам Захар уже подрабатывает созданием сайтов и разработкой приложений для Android. Также юноша постоянно участвует в межшкольных олимпиадах по программированию и физике.

Далеко не все в социальных сетях оценили такой поступок, а не которые даже назвали екатеринбуржца непатриотичным. Но есть и те, кто пожелал Захару стать «преподавателем по кибербезопасности» или пойти служить в ФСБ.

Однако уже после первого же звонка в университет стало понятно, что информация больше похожа на первоапрельскую шутку.

- Наш сайт невозможно взломать, - рассказали «КП» в пресс-службе вуза. – Это видимо такая «утка».