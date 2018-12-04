2018-12-05T11:54:41+03:00
Общество

Проверка слуха: вундеркинд из Екатеринбурга взломал сайт питерского вуза, чтобы сдать вступительный экзамен

Парень рассказал об уязвимости руководству университета
Олег Галимов
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В свои 16 лет он уже делает приложения для Android и создает сайты. Фото:СУНЦ УрФУВ свои 16 лет он уже делает приложения для Android и создает сайты. Фото:СУНЦ УрФУ
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Десятиклассник из Екатеринбурга взломал сайт Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и сумел обойти защиту при выставлении баллов на вступительном экзамене, сообщает telegram-канал Mash.

Сейчас уральский вундеркинд учится в СУНЦе УрФУ, но уже через 1,5 года надеется учится в вузе северной столицы. Парень не стал злоупотреблять знаниями и рассказал руководству СПбГМТУ об уязвимости, за что получил благодарность.

К своим 16 годам подросток уже подрабатывает созданием сайтов и разработкой приложений для Android. Также юноша постоянно участвует в межшкольных олимпиадах по программированию и физике.

Далеко не все в социальных сетях оценили такой поступок, а не которые даже назвали екатеринбуржца непатриотичным. Но есть и те, кто пожелал школьнику стать «преподавателем по кибербезопасности» или пойти служить в ФСБ.

Однако уже после первого же звонка в университет стало понятно, что информация больше похожа на первоапрельскую шутку.

- Наш сайт невозможно взломать, - рассказали «КП» в пресс-службе вуза. – Это видимо такая «утка».

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