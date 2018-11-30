«До Порошенко еще не добрались»: в Екатеринбурге на глазах детей расстреляли портрет американского генерала

Накануне в Железнодорожном районе Екатеринбурга прошел любительский детский турнир по стрельбе из пневматического оружия, а организаторами выступил местный фонд «Содействия беспризорникам». В качестве тира был выбран обычный дворовый стадион, и все мероприятие прошло по плану.

Однако в конце, когда победителей наградили и поздравили, всем желающим предоставили возможность пострелять по фотографии одного из «врагов России». Речь идет об американском генерале Роберте Скейлзе.

Некоторые из родителей до сих пор в шоке и не понимают, как можно было допустить такое в присутствии детей.

Ранее Бек Маносов на общественных началах следил за содержанием заключенных в ИВС. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- На стадионе было около сотни подростков от 13 до 18 лет, - рассказывает глава фонда Бек Манасов. – После официальной части мы повесили фотографии американского русофоба и все желающие могли пострелять в него из пневматики. Иногда мы стреляем в Гитлера, но до Порошенко еще не добрались. Дети наше будущее и они должны знать врагов народа в лицо.

Стоит добавить, что Следственный комитет РФ заводил уголовное дело на Роберта Скейлза после его выступления на американском телевидении, в ходе которого отставной генерал призвал убивать россиян на Украине.

- На Украине уже все решено. Единственное, как США могут как-то оказать влияние на ситуацию в регионе и переломить ее ход, это начать убивать русских, – говорил Скейлз в эфире Fox News в 2015 году.