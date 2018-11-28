2018-11-28T13:58:29+03:00
Общество

«Познакомились после челленджа в Instagram»: житель Екатеринбурга снимется с Джейсоном Стейтемом в новом фильме Гая Ричи

Съемки начнутся летом 2019 года
Олег Галимов
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Леон Янин никогда не снимался в кино. Фото: Кинопоиск/соцсетиЛеон Янин никогда не снимался в кино. Фото: Кинопоиск/соцсети
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Торговый представитель из Екатеринбурга Леон Янин отправится покорять Голливуд. Уже следующим летом он примет участие в съемках нового фильма Гая Ричи, а главной звездой картины станет Джейсон Стейтем.

По словам самого Янина, он никогда не был близок с киноиндустрией и лишь однажды в 2016 году проходил кастинг для сериала «Реальные пацаны». Но все изменилось два месяца назад, когда он ответил на спортивный челлендж Стейтема в Instagram.

За 20 лет Стейтем стал одним из самых известных актеров Голливуда, Фото: Instagram

За 20 лет Стейтем стал одним из самых известных актеров Голливуда, Фото: Instagram

Большая часть съемок пройдет в Хорватии и Сербии, а сам процесс может затянуться на 1,5-2 года.

- Я записал видео, где отжимался и поднимал тяжести, - рассказывает свердловчанин. – Отправил Джейсону через direct. Он оценил мою физическую подготовку, а потом мне предложили сняться в фильме. Я сыграю плохого русского парня, буду одним из главных злодеев. До пятницы подпишу все необходимые документы с продюсерами.

Уралец сыграет плохого русского, как это обычно и бывает в зарубежном кино. Фото: личная страница Леона Янина в соцсетях

Уралец сыграет плохого русского, как это обычно и бывает в зарубежном кино. Фото: личная страница Леона Янина в соцсетях

До 16 лет Янин жил в Каменске-Уральском, но позже переехал в уральскую столицу. Два года назад он был близок к подписанию контракта с телеканалом ТНТ, но тогда съемки нового сезона «Реальных пацанов» отложили из-за сериала «Бедные люди» с Ольгой Бузовой.

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