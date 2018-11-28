«Умные часы» и «шпора-невидимка»: секреты студентов раскрыли на выставке шпаргалок

Шпаргалка – верный спутник студента во время сессии, когда, как известно, живется не очень весело. Чтобы избавить себя от ночных зубрежек, многие прибегают к хитростям: главное – хорошее воображение и «гаджет».

Чем меньше шпаргалка, тем легче ее спрятатьФото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский коллекционер Иван Колотовкин собирает шпаргалки больше десяти лет. За это время он подробно изучил, как нынешние студенты выкручиваются на экзаменах, и раскрыл секреты успешной сдачи сессии на авторской выставке в колледже «Стиль».

— Здесь 150 оригинальных технологий списывания, эти шпаргалки собраны по всей стране. У молодежи отлично развита фантазия, только бы не учить формулы и сложные тексты, — рассказывает Иван.

Шпаргалки бывают съедобнымиФото: Алексей БУЛАТОВ

ДОРОГОЙ ПЕДИКЮР – ЗАЛОГ УСПЕХА

Если я надумаю снова поступать в университет, то учиться мне будет намного проще, чем в первый раз. Это я поняла, подсмотрев в буквальном смысле маленькие хитрости студентов. На подошву туфель я бы приклеила тонкую полоску с ответами на билеты, а потом, закинув ногу на ногу, подсмотрела подсказки. Надела бы объемные сережки, браслет, ободок и кулончик, на внутреннюю сторону которых легко умещаются несколько ответов на свернутых бумажках. Да, и сделала бы модный маникюр с подсказками: на ноготь наноситься шпаргалка, сверху покрывается цветным термолаком, который при малейшем нагреве становится прозрачным, и шпаргалка проявляется.

Правда, обойдется такой маникюр в целых 3 тысячи рублей. Кроме того, прятать листочки с подсказками можно и в пудренице, в тюбике из-под крема, в пачке с бумажными платочками и даже в темных очках. Разве преподаватель догадается?

Шпаргалка в ластикеФото: Алексей БУЛАТОВ

УМНЫЕ ЧАСЫ НАХОДЧИВЫХ СТУДЕНТОВ

— Шпаргалки эволюционируют: из письменных вариантов постепенно превращаясь в электронные, — говорит экскурсовод Ирина Колотовкина.

Современные школьники и студенты с собой на зачеты приносят телефоны с закачанными шпаргалками. Одевают смарт-часы, в которые можно залить информацию и списать, пару раз взглянув на циферблат. Подключают наушники к плееру и включают аудио-ответы. Придумали даже использовать радиоуправляемый вертолет для воздушной доставки шпаргалок и машинки на управлении, которые катаются между партами, перевозя записки.

— Но ведь на ЕГЭ и ОГЭ ничего из техники с собой не принесешь. Поэтому и сейчас студентам приходится изворачиваться, — считает студентка Настя Кузнецова.

Подсказки прячут даже в детских игрушкахФото: Алексей БУЛАТОВ

ВКУСНЫЕ ПОДСКАЗКИ: ГЛАВНОЕ НЕ ПРОГЛОТИТЬ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

Есть на выставке и более оригинальные «подсказки». Например, шоколадка-шпаргалка с нацарапанными формулами. Правда, не всем удается использовать такую «шпору» по назначению.

— Меня проверяющие заставили съесть шоколадку перед тем, как впустить в кабинет, — пожаловался студент Артем Поспелов. — Я с тех пор даже не пытаюсь делать шпоры.

Хотя, есть и другие варианты съедобных подсказок. Например, в форме леденца на палочке, на котором вместо состава приклеена шпаргалка. Студенты умудряются прятать клочки бумажек и в блистеры с таблетками.

Праздничные игрушки после Нового года тоже превращаются в тайник для шпаргалокФото: Алексей БУЛАТОВ

ШПАРГАЛКА ПОД МАСКОЙ

Оказывается, некоторые изобретательные студенты надевают медицинскую маску не потому, что простужены, и приклеивают на руки пластырь не из-за того, что у них есть ссадины. На самом деле, с внутренней стороны «медицинских штучек» написаны ответы на каверзные вопросы.

В кошельке, который лежит на парте, вместо денег преподаватели часто находят банковские карточки, исписанные маркером, а в недочитанной книжке — закладка с формулами по химии. Обычный ластик на экзамене, если его разломить пополам, превращается в гармошку-подсказку.

Организаторы выставки собирают истории из разных городов с рассказами о списывании. Например, один мужчина написал, как в 1961 году он пытался списать сочинение, и до сих пор ему за это стыдно.

Зимой подсказки можно спрятать в медицинские маскиФото: Алексей БУЛАТОВ

НЕВИДИМАЯ ШПАРГАЛКА СРАБАТЫВАЕТ У БАТАРЕИ

Как-то учащиеся перед экзаменом подарили педагогу по истории большую матрешку. Он поставил ее на свой стол, даже не догадываясь, что внутри нее ребята заранее спрятали шпаргалки. Когда начался экзамен, ловкачи сели прямо перед преподавателем. Историк пошел по рядам выискивать списывальщиков. Тем временем студенты с первой парты распаковали матрешку, вытащили свои подсказки и успешно подготовили ответы.

Ноу-хау этого года — проявляющиеся на листе ответы. Про этот метод рассказал преподаватель из Башкирии: ручкой-невидимкой на листочках студенты пишут формулу и сразу стирают ластиком, прикрепленным на обратной стороне. А потом этот участок бумаги прикладывают к нагревающейся поверхности, и текст снова проявляется. Тут главное — сесть поближе к батарее.

Тюбик с кремом не запрещается проносить на экзамен, поэтому на нем можно разместить шпарлгалкуФото: Алексей БУЛАТОВ

— Эту выставку можно дополнить новыми способами. Нам в 9-м классе вот как родители помогли. Когда прошла половина контрольной, мамы и папы зашли в кабинет и разнесли нам бутерброды. Как оказалось, некоторым под бутерброды на салфетках подложили ответы, — вспомнила учащаяся колледжа Ольга Медведкова.

— А я делала себе третью руку на время экзамена: левый рукав от свитера сложила на парту, прикрыла тетрадкой, а тем временем свободной рукой перелистывала под партой шпаргалки, — поделилась идеей посетительница выставки Екатерина Вотякова.