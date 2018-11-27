Повезло, что не попали в сердце: в центре Екатеринбурга избили топ-менеджера банка

Обычная вечерняя пробежка обернулась для топ-менеджера ВУЗ-банка Олега Попкова избиением. Все произошло в минувшую субботу на перекрестке 8 Марта – Авиационная, напротив здания администрации Чкаловского района.

Олег остановился у светофора и ждал, пока загорится зеленый сигнал, когда на него напали трое парней. Лица мерзавцев он не успел запомнить, понял лишь, что все они подростки.

Олег уже давно занимается триатлоном и старается держать себя в форме. Фото:соцсети

- Они повалили его на землю и принялись запинывать, - рассказывает супруга пострадавшего Ольга. – Повезло, что они не попали в сердце и другие органы. Все побои зафиксированы, врачи диагностировали множественные гематомы на груди и руках. Надеемся, что их поймают.

Инцидент мог закончиться гораздо хуже, если бы не проезжающая мимо «десятка». Водитель легковушки спугнул парней, и буквально спас Олегу жизнь. В городской полиции заявили, что уже ищут малолетних преступников.

На Олега напали недалеко от дома. Фото: соцсети

- Заявление в полиции зарегистрировано, по данному факту службой участковых уполномоченных отдела полиции № 12 проводится проверка, в рамках которой пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести причиненного здоровью вреда, - рассказали в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. - Также сотрудники полиции устанавливают лиц, которые нанесли телесные повреждения, проверяют состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Жена Олега также добавила, что в компании подростков были не только парни, но и девушки, которые в момент избиения просто стояли рядом.

Если вы были свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео, или знаете нападавших, позвоните в редакцию «КП-Екатеринбург» по телефону +7 (343) 379-27-72.