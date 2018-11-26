Андрей Макаревич: Все чаще во власть попадают люди со скудными головками

Еще с университетских времен в моем плейлисте по три часа в день звучали песни «Машины времени». Поэтому узнав о том, что в Екатеринбург прилетает один из главных лириков русского рока, я спешно стал договариваться о встрече. До последнего момента было неизвестно точное место интервью, и я страшно переживал. А за несколько минут до встречи у меня и вовсе начался мандраж. Развеял его сам Андрей Макаревич. Простенько одетый, легкой походкой он зашел в бар, увидел меня и спросил:

- Ну что, вы готовы?

- Конечно! А вы? - не растерялся я.

- Да, я как пионер. Всегда готов! – бодро отчеканил Макаревич.

ТОЛЬКО МУДАК БУДЕТ ДУМАТЬ О СЕБЕ: «Я ЛЕГЕНДА»

- Джордж Оруэлл писал: В пятьдесят каждый из нас имеет такое лицо, какого заслуживает. Какое лицо имеет к 50-ти годам «Машина времени»?

- Со стороны виднее. Я не знаю. Трудно увидеть себя без зеркала. Этот вопрос я должен задавать вам. А как вы думаете?

- Мне кажется, что лицо «Машины времени» выражается в воспитании нескольких поколений думающих людей…

- Я вам клянусь! Меньше всего мы хотели кого-либо воспитывать. Мы просто старались все это время делать что-то интересное. И если у нас это получалось и получается, то, слава Богу!

- Вы сами уже давно живая легенда. Хотели бы вы на время лишиться всего этого и стать обычным молодым парнем?

- Я себя считаю совершенно обычным человеком. Молодым я вряд ли уже буду и не нужно строить фантазий. Вы тоже уже не будете молодым. Чтобы думать о себе как о легенде, нужно быть мудаком, извините. Кстати, мудак, - это кастрированный баран. Так что это нормальный такой зоологический термин.

Музыкант часто общается со слушателямиФото: Александр ИСАКОВ

- Есть у вас какое-то качество или привычка, от которых вы бы хотели избавиться?

- Ууу! (восклицает). У меня их огромное количество. Но я вам не буду о них рассказать. Зачем вам это? Давайте я буду говорить про свои хорошие стороны (смеется).

В 3,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ Я НЕ ВПИШУСЬ

- Российские чиновники позволяют себе все больше антинародных заявлений: Ольга Гладских утверждает, что государство нам ничего не должно, сенатор Екатерина Лахова сказала, что без потребительской корзины ум людей становится светлее, Дворкович и вовсе призвал меньше завтракать. Как полагаете, чем все это закончится?

- Заканчивается все, как правило, плохо. Для кого-то хорошо, для кого-то не очень. Для этих чиновников все заканчивается плохо. Я вижу, что даже при сегодняшней политической ситуации, многих после этого увольняют. Жалко, что люди с такими скудными головками попадают во власть. Это печально.

А вообще, вы знаете, все эти чиновники мне настолько неинтересны, что даже говорить о них скучно. Это какие-то люди из другой жизни. Не нашей с вами…

- Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко сидит на «министерской диете». Месяц живет на прожиточный минимум в 3,5 тысячи рублей, чтобы доказать, что этой суммы недостаточно для здорового питания. Сколько вам нужно денег, чтобы выжить? И чтобы жить нормальной жизнью?

- Не считал никогда. Немного. Конечно, в 3,5 тысячи рублей в месяц я не впишусь. Ни один нормальный человек в эту сумму не уложится, как в шесть тысяч тоже. Но вообще я весьма неприхотлив в быту. Ем самые простые блюда. Я никакой не гурман.

- Ваша фраза о «злобных дебилах» прогремела на всю страну. Что вы имели в виду?

- Повторюсь еще раз мне кажется, что наше телевидение изобрело двадцать пятый кадр, превращающих зрителей в злобных дебилов. Где здесь оскорбление граждан России? Где здесь хотя бы одно слово про нашу страну? И какое право имеют эти уроды вмешиваться в частную переписку? Это был просто диалог с человеком в сети.

- Вы давно знакомы с бывшим мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом. Он у нас постоянно бегает. Вас на пробежку не звал? Вы вообще как к спорту относитесь?

- У меня со спортом не очень хорошо. К тому же мне не везло со всякими травмами. Так что бегать у меня сейчас не очень получится. Евгения я видел не так давно. Когда я приезжал Ройзман водил меня по музею Невьянской иконы. Это просто замечательная и потрясающая коллекция. Русскую икону я очень люблю, а вот об уральской иконе имел общее представление. Так что мне было страшно интересно.

Недавно группа Макаревича записала пару новых песенФото: Александр ИСАКОВ

ПРОФИЛАКТИКА ОЗЛОБЛЕНИЯ – ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ

- В российском обществе все больше растет уровень социального напряжения: юные подростки совершают жестокие преступления, все больше скандалов в образовании, медицине и других сферах. Выход есть?

- Нужно заниматься своим делом. Я вот занимаюсь своим делом, и поэтому уровень злобы у меня не растет.

- Куприн писал, что мы «бедные, больные люди, копающиеся в каждом чувстве, и не умеем брать от жизни ее радостей». Если говорить о вас, то, в каких своих чувствах вы чаще всего копаетесь?

- Я стараюсь не копаться в чувствах. Мне кажется, что я не потерял возможность наслаждаться моментами, которые для этого и созданы.

- Ваши поклонники в Интернете интересуются: «Переживали ли вы праздник счастья?»

- Праздник счастья – это какое-то масло - масленое. Счастье – это само по себе праздник. Моменты счастья всегда не запланированы. Ну вот, например, ты что-то придумал и долго делал, потратил на это силы и время. А в итоге получилось лучше, чем казалось.

- Вы полагали, что Крым принадлежит Украине и что не нужно было его присоединять к России. Не изменили свое мнение?

- Я и сейчас так считаю. Что произошло такого, чтобы я изменил своему мнению? Наплевав на все международные нормы и правила, нарушив собственные договоренности, российские власти взяли, и оттяпали кусок чужой территории. Мое отношение не изменилось и не изменится.

Лидер "Машины Времени" часто приезжает в ЕкатеринбургФото: Александр ИСАКОВ

«СМАК» ВОЗВРАЩАЕТСЯ

- В нас в Екатеринбурге хотят вырубить сквер для того, чтобы возвести еще один храм. А в нашем мегаполисе не все хорошо с растительностью. Как думаете, почему храмов много, а веры мало?

- (Задумывается) Потому что православная церковь у нас очень хочет быть государственным органом. А вообще для веры это губительно. Потому что церковь должна лечить души, а не распределять денежные потоки и не помогать государству, управлять страной.

- У вас на facebook анонс 25 числа программы «Смак». Вы возвращаетесь? Будете готовить вместе с Урагантом?

- Мы возвращается в новом качестве. Проект будет в сети, и я думаю, это позволит делать нам программу интереснее, чем в предыдущие годы. Потому что появилось большое количество условий и ограничений на государственном канале. А в сети все совершенно свободно. И это может вновь стать интересным. С Ургантом готовить не планирую, справлюсь сам. А вот в качестве гостя шоу его позову. И он будет первым. Потому что помимо всего прочего программе «Смак» исполнится 25 лет. Я вышел в эфир впервые 23 ноября 1993 года. Так что приглашаю вас посмотреть передачу!

- Ваш сын Иван Макаревич сыграл прекрасную роль в фильме «1814» режиссера Андреаса Пуустусмаа. Вам нравится творчество вашего сына? Помогаете ему в этом?

- Как я могу ему в этом помогать? Он профессиональный артист, как киноартист, так и театральный. Он имеет соответствующее образование. У меня вот другое образование. Поэтому помочь ему тут я вряд ли смогу.

- Читал о том, что вы готовите новую пластинку с вашим квинтетом….

- Я не знаю, будет ли это пластинка. Мы записали три новых песни. Две уже выпустили. Релиз третьей будет ближе к Новому году. Если появятся еще новые песни, то запишем еще.

- Поговорим о екатеринбургской музыке. За последнее время нет ни одной нашей рок-группы, которая бы стала популярна на всю страну. После «Смысловых галлюцинаций», Чичериной новых рок - героев не появилось. Как вы думаете, в чем причины застоя в уральском роке?

- Застой сейчас в целом в мировой музыке, а не в свердловской. Все идет волнами, потому что. Был всплеск, потом пауза. Даже природа соткана из ритмов. Эта теория существовала и существует сама по себе.

- «Машина времени» - единственная группа, которая смогла дожить до 50 лет среди остальных грандов русского рока. В чем секрет?

- Я думаю, что это просто чудо. Слава тебе Господи!