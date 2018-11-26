2018-11-26T10:58:01+03:00
Происшествия

На Урале врач отправил домой пациента с эмфиземой легких: мужчина скончался

В произошедшем разбираются следователи и областной минздрав
Олег Галимов
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Мужчине требовалась срочная госпитализацияМужчине требовалась срочная госпитализацияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировграде в отношении врача городской больницы возбудили уголовное дело после смерти одного из пациентов.

Трагедия произошла несколько месяцев назад: мужчина пришел на прием и специалист диагностировал у него эмфизему легких (заболевание дыхательных путей – прим.ред.), но вместо госпитализации назначил амбулаторное лечение. В тот же день мужчина скончался у себя дома.

- Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - рассказал помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков. - Проводятся необходимые экспертизы по этому делу.

Результаты проверки минздрава станут известны через месяц. Фото: Google maps

Результаты проверки минздрава станут известны через месяц. Фото: Google maps

Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы. Свое расследование инцидента начал и областной Минздрав.

- Министр здравоохранения Свердловской области по данному случаю распорядился организовать проверку. Результаты будут через месяц, - пояснил «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Получить комментарий от руководства Кировградской ЦГБ на момент публикации не удалось, указанный на сайте больницы телефон недоступен.

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