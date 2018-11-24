2018-11-24T16:17:07+03:00
Происшествия

"Достал двустволку, патрон зарядил и застрелил": на Урале 13-летний школьник убил своего друга

По словам знакомых, друг начал издеваться над ним и отказывался уходить из его квартиры
Данил СВЕЧКОВ
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В ходе ссоры 13-летний Ярослав (слева) застрелил 12-летнего Кирилла. Фото: социальные сетиВ ходе ссоры 13-летний Ярослав (слева) застрелил 12-летнего Кирилла. Фото: социальные сети
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Трагедия случилась минувшим вечером в Верхней Синячихе в квартире одного из домов на улице Октябрьской. Ученик местной школы 13-летний Ярослав (имена изменены, - Ред.) застрелил своего друга, 12-летнего Кирилла. Случилось это из-за ссоры.

- Они были друзьями, - рассказывает одноклассница ребят. - Что-то не поделили. В итоге Ярослав сказал Кириллу: "Уходи из моего дома!". А Кирилл не захотел уходить. Тогда Ярослав просто взял пистолет и выстрелил Кириллу в шею.

Впрочем, по другой информации стрелял мальчик из двуствольного охотничьего ружья, которое принадлежит его отцу.

Погибшему мальчику было 12 лет. Фото: социальные сети

Погибшему мальчику было 12 лет. Фото: социальные сети

- Парни играли. Ну Кирилл вдруг начал над Ярославом угорать, высмеивать его, как он обычно делал, - рассказывают знакомые ребят. - Ярослав начал его выгонять, а тот встал в дверях и продолжает угорать. Ну, Ярослав пошел, достал двустволку, патрон зарядил и все - застрелил. Кирилла нет.

По словам соседей, выстрел был слышен по всему дому. Вскоре приехало четыре полицейских машины. Ярослава вместе с родителями отвезли в отделение. Сейчас этой историей занимается уже Следственный комитет.

– В рамках возбужденного уголовного дела назначен и проводится комплекс необходимых судебных экспертиз, – сообщают в СУ СКР по Свердловской области. – Выполняются следственные действия. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов впредь.

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