"Достал двустволку, патрон зарядил и застрелил": на Урале 13-летний школьник убил своего друга

Трагедия случилась минувшим вечером в Верхней Синячихе в квартире одного из домов на улице Октябрьской. Ученик местной школы 13-летний Ярослав (имена изменены, - Ред.) застрелил своего друга, 12-летнего Кирилла. Случилось это из-за ссоры.

- Они были друзьями, - рассказывает одноклассница ребят. - Что-то не поделили. В итоге Ярослав сказал Кириллу: "Уходи из моего дома!". А Кирилл не захотел уходить. Тогда Ярослав просто взял пистолет и выстрелил Кириллу в шею.

Впрочем, по другой информации стрелял мальчик из двуствольного охотничьего ружья, которое принадлежит его отцу.

Погибшему мальчику было 12 лет. Фото: социальные сети

- Парни играли. Ну Кирилл вдруг начал над Ярославом угорать, высмеивать его, как он обычно делал, - рассказывают знакомые ребят. - Ярослав начал его выгонять, а тот встал в дверях и продолжает угорать. Ну, Ярослав пошел, достал двустволку, патрон зарядил и все - застрелил. Кирилла нет.

По словам соседей, выстрел был слышен по всему дому. Вскоре приехало четыре полицейских машины. Ярослава вместе с родителями отвезли в отделение. Сейчас этой историей занимается уже Следственный комитет.

– В рамках возбужденного уголовного дела назначен и проводится комплекс необходимых судебных экспертиз, – сообщают в СУ СКР по Свердловской области. – Выполняются следственные действия. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов впредь.