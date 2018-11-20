Рэпер Guf изменял Кети Топурия с 16-летней екатеринбурженкой: откровения юной жительницы Урала

Светская элита страны в шоке от новостей: рэпер Guf расстается с солисткой группы "A'Студио" Кети Топурия. Причина – тайный роман с юной екатеринбурженкой Яной Швецовой. Девушка сама рассказала певице об отношениях с Алексеем Долматовым и решила таким образом избавиться от конкурентки.

«КП-Екатеринбург» удалось пообщаться с Яной и узнать, как она познакомилась с одним из самых скандальных исполнителей в стране.

С КЕТИ МЫ ДРУЖИМ

Спустя почти три года после расставания с женой Айзой, в начале 2017-ого, в сеть попали фотографии Алексея Долматова вместе с Кети Топурия. Пару заметили и в московском аэропорту, и на совместном отдыхе в Таиланде. Однако даже после этого молодые люди отрицали свои романтические отношения. Это и понятно, ведь на тот момент Кети была замужем за бизнесменом Львом Гейкхманом.

Кети объявила об отношениях с рэпером сразу после развода. Фото: Instagram

- С Кети мы дружим, а после этих сплетней стали дружить еще сильней, - скромно отвечал Долматов на вопросы Юрия Дудя в апреле того же года.

Однако это лишь подогрело интерес поклонников. Фанаты стали замечать, что «дружба» Guf’a и Кети гораздо ближе, чем просто общение. Звезды начали выкладывать совместные фото в Instagram и появляться на публике. Дошло до того, что Кети стала открыто поддерживать рэпера после его скандальных признаний о том, что он употребляет наркотики и ездит за рулем в нетрезвом виде.

Когда отрицать роман уже было бессмыленно, Алексей и Кети признались - они вместе и даже познакомили своих детей от предыдущих браков (У Кети есть дочка Оливия от брака с Львом Гейкхманом, у Алексея сын Сэм от брака с Айзой Анохиной - Ред.).

Швецова ведет светский образ жизни, но мечтает о карьере адвоката. Фото: соцсети

Однако на днях певица и репер отписались друг от друга в Instagram... B фанаты заговорили о расставании пары. Оказалось, что Алексей опять взялся за старое и начал изменять своей избраннице. (с бывшей супругой Долматов также расстался из-за измен - Ред.)

У МУЖЧИНЫ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО ЖЕНЩИН

- С Лешей мы познакомились в начале 2017 года в Москве, - вспоминает Яна. – Мне тогда было 16, я была в ресторане. Собиралась ехать домой, но разругалась с таксистом. Леша увидел меня и предложил подвезти до дома.

После этого Яна вернулась в родной Екатеринбург. Однако общаться со звездой девушка не прекратила. Они постоянно переписывались по мессенджерам и разговаривали по телефону. В апреле у рэпера был запланирован концерт в Екатеринбурге, поэтому он пригласил на него и Яну.

- Он позвонил и пригласил на концерт, потом объяснялся в любви, говорил, что ему нужна только я, - рассказывает Яна. - Конечно же, я знала, что Guf не одинок, что он встречается с Кети, но меня это не смущало! Я считаю, что у мужчин должно быть несколько женщин. Он говорил мне, что мы поженимся. И я была не против!

Яна сама рассказала Кети о романе с Долматовым. Фото: соцсети

Сейчас 18-летняя девушка работает помощником юриста в Екатеринбурге. При этом по ее фотографиям в соцсетях видно, что 18-летняя девушка ведет светский образ жизни, отдыхает в спа, ездит за рулем дорогой Toyota и живет в самом центре уральской столицы – напротив ТЦ «Гринвич».

- Я собираюсь поступать в вуз и надеюсь выучиться на адвоката, - добавляет Швецова.

По словам Яны с Алексеем Долматовым она тайно встречалась полтора года. Рэпер даже прилетал в Екатеринбург и забирал ее с собой на гастроли. Об отношениях пары не знали даже родители девушки, которые живут в области.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ ВАШ АЛЕКСЕЙ?

В какой-то момент Яна начала понимать, что Долматов отдаляется от нее. Только так можно объяснить ее «ход конем» - девушка отправила Кети Топурия по электронной почте фотографии, на которых они с репером вместе.

- Я написала ей: «А вы знаете, чем ваш Алексей занимался 3 ноября?!» А он со мной был! - продолжает разлучница. - После этого мы стали реже общаться, хотя еще недавно он предлагал мне провести время с его сыном и смотреть мультфильм. Леша иногда звонит мне, но сейчас я бы не смогла назвать нас парой.

Швецова работает в Екатеринбурге, но ее семья живет в области. Фото: соцсети

Одним из последних сообщений от Долматова стало голосовое послание, где он отвечает Яне «почему он с ней не общается».

- Как ты хочешь, чтобы я с тобой общался? – говорит Долматов. - Если у нас общение начинается с шантажа. Скажешь моей женщине, что мы занимались сексом?! Ты хочешь таким способом меня к себе приманить?

Рэпер Guf записывает голосовое сообщение юной любовнице 00:00 00:00

Сама Яна не скрывает своего желания стать единственной спутницей рэпера и надеется, что он сделает выбор в ее пользу и забудет про Кети Топурия. По ее словам, Долматов «пять раз пытался порвать с Топурия, но она его не отпускала».