Пятиклассник из Екатеринбурга написал лучшее сочинение в России

Боря Можаев учится в 5-м классе гимназии № 9 Екатеринбурга. Обычный мальчишка с озорным взглядом. Но это лишь первое впечатление. Боря - очень талантливый парень. В ноябре этого месяца его работа оказалась в числе лучших на Всероссийском конкурсе сочинений. Заявки подавали 800 000 учеников со всей страны. А выбрали всего пять абсолютных победителей. Из них Боря - самый младший.

В ЧАС - ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА

Как-то днем на карнизе школьного окна сидел воробей по имени Мишка. Он был довольно начитан для воробья. Ведь каждый день Мишка прилетал к школе и слушал, чему учат детей, - так начинается Борино сочинение.

- Родители не помогали мне писать сочинение, - отмахивается юный писатель. - Я сам. Я же с детства пишу рассказы. Воробей Мишка - мой любимый герой. Как-то раз он прилетел к моему окну и сел на карниз. Я долго смотрел на него и думал, какая же жизнь у этой крохотной птички. В каких передрягах воробей уже побывал. А пока смотрел, решил написать о нем рассказ. Он получился немножко философский, но в то же время легкий и с юмором. Этот же рассказ о Мишке лег в основу моего сочинения.

парнишка сам предложил издать его книгиФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Бориной мамы, ее сын буквально сочиняет рассказы на ходу. В основном его героями становятся животные.

- Когда мы ехали до детского садика на автобусе, Боренька сочинял рассказы про драконов. А когда подрос, пошел в школу, сам предложил: «Мама, а давай книжку моих рассказов выпустим?», - улыбается Маргарита Можаева. - Я поначалу удивилась. Но так как у Бори очень хорошо получается, то возражать не стала. Иногда он за час придумывает по четыре рассказа. Ему часто дарят блокноты, а недавно на день рождения друзья подарили диктофон, чтобы он ничего не забывал из своих задумок, сразу все записывал.

ПИСАТЬ НАЧАЛ НА СПОР

Первой появилась книжка про Муравьишку. Боря выполнял школьное задание - готовил проект про жизнь муравьев. Летом в деревне мальчик наблюдал за муравейником и так увлекся изучением насекомых, что к дневнику наблюдений с научными фактами написал рассказы и придумал развивающие игры, например муравьиный лабиринт. Когда пришло время показывать домашнее задание, то перед классом он выступил со своей познавательной книжкой. Позднее с этим же творческим проектом Боря победил в городском конкурсе «Хочу стать академиком».

Книги состоят из небольших рассказов для детейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Первый раз я вообще на спор начал писать, - признается Боря, - сказал знакомым, что напишу любой рассказ про любое животное. И написал! Сейчас я готовлю следующую книжку - «Небо Генриха 13-го». Это будут рассказы о поросенке. Идея появилась из научного факта, который я недавно узнал: оказывается, поросята и свиньи не могут поднимать голову и совсем не видят небо, потому что у них неподвижный сустав шеи. В книжке описывается, как маленький поросенок Генрих 13-й попытается увидеть небо и узнает, что такое облака.

Выпускать новую книгу Боря Можаев планирует к наступающему году, ведь рассказы про поросенка он посвятил символу 2019 года.