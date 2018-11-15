2018-11-15T19:28:35+03:00
Общество

В Серове сотрудник ГУФСИН спас мужчину, которого после аварии зажало в разбитой машине

Александр Трифонов ехал по трассе, когда стал свидетелем жуткого ДТП
Павел ПИВОВАРОВ
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Мужчина вовремя отреагировал на ситуацию. Фото: предоставлено героем публикацииМужчина вовремя отреагировал на ситуацию. Фото: предоставлено героем публикации
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Около восьми утра лейтенант внутренней службы ГУФСИН 32-летний Александр Трифонов ехал на своей машине домой в Серов. На восьмом километре автодороги он увидел поврежденную машину ВАЗ – 2107. Авто занесло на обочину после столкновения с машиной «Hyundai - Solaris». Как рассказывает Александр, на том участке было два крутых поворота, а на дороге и вовсе был гололед. Бывалый боец не смог проехать мимо и остановил свой автомобиль.

- Сам момент аварии я не видел, появился, когда столкновение уже произошло, - вспоминает Александр. – Подъехал. Водитель иномарки сам открыл дверь и сказал, что он в порядке. А вот «семерки» нужна помощь. Я побежал к водителю отечественной машины. Он кричал от боли.

Когда Александр заглянул в салон, то ужаснулся от увиденного: через рваную одежду пострадавшего были видны его кости. Несчастный не мог выбраться: его зажало между креслом и крылом автомобиля.

Оценив ситуацию, серовчанин понял, - медлить нельзя и действовать нужно быстро. Иначе человек просто погибнет от потери крови. Силовик вызвал скорую и МЧС и принялся за дело: соорудил жгут и остановил сильное кровотечение.

- Под рукой у меня был нож, поэтому я отрезал один из ремней безопасности, - продолжает Трифонов. – Наложил ему самодельный жгут на бедро. Потому что было видно, что нога вся повреждена, да еще и ни в одном месте. Долго бы мужчина не протянул.

Дверь машины заклинило. Но и тут молодой парень нашел выход. На всякий случай, он берет с собой внушительную монтировку. Тут инструмент оказался как нельзя, кстати.

- Я взломал дверь с помощью монтировки, выбил замок и вскрыл дверь. Начал с ним общаться насчет того как он ехал, и как все это произошло, чтобы отвлечь от травмы. Старался облегчить его страдания, - говорит герой.

Мужчина не остался равнодушным к чужой беде. Фото: предоставлено героем публикации

Мужчина не остался равнодушным к чужой беде. Фото: предоставлено героем публикации

Удивительной, для Александра оказалась реакция проезжавших мимо людей. Никто из водителей не останавливался.

- Тормозил многих. Но поначалу один лишь остановился. Я попросил у него помочь вытащить пострадавшего. Он отказался и сказал: «Знаешь, учитывая наши российские законы, я не хочу остаться крайним. Он сейчас умрет, а виноваты будем мы». После этих слов он развернулся и уехал, - вздыхает Александр. – Затем уже стали останавливаться потихоньку. Кто-то, из водителей увидев пострадавшего, просто впадал в истерику. У них начиналась паника. Приходилось их отпускать, потому что они не могли оказать никакой помощи.

Несмотря на свой важный поступок, Александр не чувствует себя героем. Признается, что спас человека впервые. А помогла ему в этом медицинская подготовка в его отряде, а также хладнокровие и занятия спортом.

На службу Родине нашего неравнодушного собеседника еще в детстве подтолкнуло воспитание родителей. Деды Александра воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Именно поэтому парень захотел стать офицером. Все закрутилось и сбылось: призыв в армию, служба в разведке, затем спецназ.

- Меня вдохновляет вера в то, что мы делаем. Понимание того, что я являюсь примером для подрастающего поколения. И не могу себе позволить быть слабым – морально или физически, - с улыбкой объясняет Александр.

После того как командование бойца Трифонова узнало о подвиге своего подчиненного, начальник ГУФСИН по Свердловской области, полковник Александр Федоров дал указание поощрить героя.

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