Проверка слуха: сотруднице Свердловской железной дороги на работе выдали диплом «Мисс БДСМ»

Интернет сегодня облетела фотография диплома, который якобы выдали одной из сотрудниц Свердловской железной дороги. На нем красным по белому написано «Мисс БДСМ», что ниже в скобочках расшифровывается как «безопасность движения свердловской магистрали». Фотографию эту пользователи Сети тут же принялись высмеивать каждый на свой манер, ведь сокращение БДСМ это также термин из сексуальной сферы, за которым обычно понимается применение веревок, масок, плеток, наручников и тому подобного в процессе коитуса. В СвЖД тут же дали опровержение – дескать, документ этот не более чем шутка сотрудников.

– Это не официальный диплом Свердловской железной дороги, – сообщают в компании. – Это шуточный диплом, оформленный коллективом в фирменной стилистике.

Сотрудникам, решившим вот таким оригинальным способом пошутить над коллегой, уже провели разъяснительную беседу.