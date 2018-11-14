Операция длилась шесть часов: кардиохирурги Екатеринбурга спасли жизнь пятимесячному малышу с пороком сердца

Кардиохирурги Областной больницы № 1 спасли жизнь 5-месячному Данилу Морозову из Серова. В 2,5 месяца у малыша выявили порок сердца, при этом, по словам мамы ребенка, никаких признаков болезни не проявлялось.

После обследований стало ясно, что большая часть сердца малыша не получала артериальной крови, в результате чего увеличилось в размерах и функционировало очень плохо.

- Малыша было необходимо безотлагательно оперировать: аномально отходящую артерию, питающую сердце, нужно было пересадить на ее естественное анатомическое местоположение,- рассказали в больнице. - Это сложная процедура, поскольку она предполагает временное выключение сердца из кровотока. При этом во время работы хирурга сердце нужно защитить, чтобы не возникло обширного инфаркта, пока кровоток не восстановлен.

Врачи знали о высоком риске хирургического вмешательства, порок диагностировали слишком поздно, и сердце было в крайне тяжелом состоянии. Кардиохирург Константин Казанцев оперировал шесть часов и сумел восстановить нормальное питание сердца.

После этого Данила перевели на вспомогательное кровообращение ЭКМО, и через два дня сердце малыша заработало самостоятельно. На днях малыша выписали из больницы, а по просьбе мамы Данила окрестили в больничном Храме Святых целителей Космы и Дамиана.