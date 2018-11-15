Экс-звезда сборной России Павел Погребняк тренируется с ФК «Урал» на Кипре

Обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, форвард ФК «Урал» Павел Погребняк наконец-то присоединился к «Уралу». Ранее новичок «шмелей» уже не раз прилетал в стан уральцев, но неизменно возвращался обратно домой. Теперь 35-летний футболист тренируется вместе с командой в кипрском городе Пафос. Пока экс-звезда сборной России не восстановился окончательно. В клубе пока не могут назвать точные сроки перехода Павла в общую группу.

- Погребняк тренируется по индивидуальной программе, делая специальные предложения. Также по индивидуальному плану тренируется и полузащитник Илья Жигулев, - отметили в клубе.

Также продолжает восстанавливаться от травмы полузащитник ФК «Урал» Роман Емельянов. 26-летний игрок лечится в клинике в Риме.

- Прохожу курс физиотерапии. На поле рассчитываю появиться в марте. Команда сейчас выигрывает и это хорошо. Про пользу Погребняка пока мне сложно говорить, я ведь не с командой сейчас, - рассказал футболист в разговоре с «Комсомолкой».

Фото: страничка Павла Погребняка в Instagram

Павел Погребняк перешел в ФК «Урал» в августе этого года. Трансфер назвали одним из самых громких переходов в высшем дивизионе российского футбола. Экс - футболист «Тосно» проследовал в клуб за своим тренером Дмитрием Парфеновым. После подписания контракта один из самых известных игроков РФПЛ улетел обратно в Москву, восстанавливаться от разрыва ахиллова сухожилия. Затем Погребняк прилетал в Екатеринбург и был презентован в перерыве матча с «Уфой». Однако, пробыв в городе всего день, улетел обратно домой.

Ожидается, что первый официальный матч в составе оранжево - черных Погребняк проведет в рамках четвертьфинала Кубка России. Соперником финалистов Кубка России прошлого года станет московский «Спартак». Ранее екатеринбуржцы обыграли красно - белых в матче Премьер-Лиги.