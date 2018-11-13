Кожу жителя Екатеринбурга с автографами мировых рок-звезд оценили в 100 000 долларов

Запястье 33-летнего Юрия Галактионова украшает четкий почерк британского певца Стинга, чуть ниже видна размашистая подпись солистки Roxette Мари Фредрикссон. Уралец настолько любит рок-музыку, что решил превратить автографы своих кумиров в татуировки. Сейчас на его теле 13 росчерков мировых звезд. Это настолько круто, что парню уже поступают предложения купить его кожу за 100 000 долларов! Журналист «Комсомолки» заценил необычную коллекцию и попросил Юрия рассказать свою историю.

Обе руки мужчины исписаны "звездами"Фото: Алексей БУЛАТОВ

СТИНГ ОДОБРИЛ

Все началось с внезапной встречи со Стингом. Пять лет назад Юрий приехал на концерт своего кумира в «Ледовый Дворец» в Санкт-Петербурге. Возле концертной площадки стояли две огромные очереди. Поклонники британского певца изрядно устали и томились от ожидания.

- Я тоже стоял в одной из очередей, как вдруг увидел, что в 30 метрах от меня у третьего входа стоит Стинг! – восклицает Галактионов. – Представляете? Он просто вышел на улицу и несколько сотен людей его не видели! Я подошел к нему и осторожно спросил: «А можно фото и автограф?». Тогда же я рассказал ему о своей задумке - сделать из автографов тату. Он посмеялся. Видимо, подумал, что это шутка.

Уже после этого на теле Юрия появились автографы солиста Scorpions Клауса Майна, Дэвида Брауна из группы Brazaville, Лемми из Motorhead, Оззи Осборна и других.

Мужчина рядом с мировой знаменитостью - Стингом. Фото: страница Юрия Галактионова в ВК

С РОКЕРАМИ ОБЩАЮСЬ В БАРАХ

Юрий работает в маркетинговом агентстве, а также владеет художественной студией, которая досталась ему от отца. В свободное время меломан рисует картины известных людей. Благодаря своему хобби Юрию удалось подружиться с музыкантами Scorpions.

В 2017 –м рокеры в очередной раз приехали в Екатеринбург со своим прощальным туром. После пресс-конференции Юрий показал музыкантам свои татуировки и пригласил на пару кружек пива в бар. Ударник Микки Ди и гитарист Рудольф Шенкер составили ему компанию.

После смерти мужчины его кожа станет частью коллекцииФото: Алексей БУЛАТОВ

- Сидя в баре, я показывал им свои картины, которые сфотографировал на телефон. Как вдруг Микки меня остановил. Взял мой телефон и стал рассматривать картину, где росомаха крушит город, - рассказывает Юрий. - «Чувак, вот это очень круто!» – одобрительно закивал он. После этих слов я вручил ему подарок (у Микки в тот день был день рождения – Ред.) картину с изображением его умершего друга, легенды рока Лемми Килмистер из Motorhead. Микки так растрогался, что начал говорить на личные темы, хотя для звезд это табу. Показал фото своих сыновей, машину – Lamborgini желтого цвета. Я ахнул «Твоя?!». Ответ был непринужденным и простым: «Да, моя».

Вообще задушевные алкогольные посиделки со звездами мировой рок-сцены для Юрия обычная история.

- Знаешь группу Snap? – спрашивает у меня человек-автограф. – Они написали саундтрек для фильма «Брюс Всемогущий» с Джимом Керри. Как-то раз я пришел с другом к группе, потому что фанател от них. Увидев нас, музыканты сказали: «А пойдемте к нам в номер бухать». Это было неожиданно, но мы согласились. Пили с ними абсент. Был случай с группой Uriah Heep. Их музыкант шел с большой сумкой. Оказалось она битком набита бутылками пива. Я говорю: «Ничего себе! Сколько у тебя пива!». Он ответил: «Так бери одну».

Мужчина годами охотится за известными музыкантамиФото: Алексей БУЛАТОВ

100 000 ДОЛЛАРОВ ЗА КОЖУ

Юрий признается, один британский коллекционер уже сделал ему весьма выгодное предложение. Кожу Галактионова с автографами иностранец оценил в 100 000 долларов. Но Юрия эти деньги пока не интересуют.

- Мне интересно, как люди, будучи никем, превратились в лидеров и всемирных звезд, - говорит Галактионов. - Дисками Scorpions когда-то подпирали ножки у столов в студии. И когда кто-то спрашивал, кто такие, Scorpions им советовали посмотреть под столом. Стинг и вовсе вышел из нищеты…

Свою кожу Юрий готов передать в музей или на хранение в рок-кафе.

Уралец вручает презенты группе Scorpions. Фото: страница Юрия Галактионова в ВК

- Но не сейчас. Только после моей смерти, - предупреждает мужчина. – Пусть ее снимут и повесят в публичном месте. Мне не жалко.

На 13 автографах Юрий останавливаться не собирается. У него в планах дополнить свою коллекцию росписями Джеймса Хетфилда из Metallica, Guns N' Roses, ColdPlay, Трэвиса Баркера из Blink 182, Джекоби Шэддикса из Paparoach, легенд из «Биттлз» Пола Маккартни и Ринго Стар. Кроме того, Юрий намерен написать книгу о своем общении со звездами рока.