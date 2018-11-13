«Она – символ города»: в водонапорной башне Екатеринбурга открылся музей

Сегодня на Плотинке прошло торжественное открытие музея, который расположился в старинной водонапорной башне Екатеринбурга. Отныне там будут проводить экскурсии для всех желающих: входной билет обойдется в 100 рублей, льготный – 50.

В экспозиции представлены фотографии и предметы, которые хранят память былых летФото: Алексей БУЛАТОВ

Перед тем, как неравнодушные жители уральской столицы вошли внутрь, на башне разрезали огромный красный бант.

Перед открытием музея на башне разрезали красный бантФото: Алексей БУЛАТОВ

- Башня была основана в конце 19 века, - рассказала экскурсовод Елена Таврина. – Она – символ нашего города. Хоть она и появилась позже завода, все главные события происходили вокруг нее.

Экскурсии будут проводить несколько раз в деньФото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе экскурсии посетителям рассказывают об истории башни и людях, которые жили в ней в середине прошлого века. На реставрацию и создание экспозиций ушло около года и теперь проход на второй этаж башни доступен для всех.

Башню построили в 1880-е годыФото: Алексей БУЛАТОВ

На первом этаже башни все также работает кофейняФото: Алексей БУЛАТОВ

Справка «КП»

Водонапорная башня была построена в 1880-е годы для обслуживания железнодорожных мастерских, расположенных на месте Монетного двора и Екатеринбургской казенной механической фабрики.

В 1946 году второй этаж башни стал жилым помещением, и только к 1960-м годам жильцов расселили. В начале 70-ых была проведена реставрация, в башне заменили все деревянные части. С 1973 года в башне располагался сувенирный магазин.

В 1995 году кузнец Александр Лысяков создал выставку уральского металла и с этого времени в башне разместилась экспозиция «Метальная лавка», знакомящая с бытовым и художественным металлом прошлых веков. Первым хранителем башни стал сотрудник музея, художник Виктор Махотин. С 2016 года башня официально передана в ведение Музея истории Екатеринбурга.

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