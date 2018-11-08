«Мне дали орган исполнительной власти, а я не знаю, что с ним делать»: как Ольга Глацких пришла к власти

СЕГОДНЯ 21:46 2018-11-08T21:46:07+03:00

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До начала ноября о 29-летнем руководителе Департамента молодежной политики знали лишь в кругах чиновниках. На публике Ольга Глацких появлялась редко и ничем особенным на новом месте работы не запомнилась. Разве что в День скорби выделилась ярким нарядом среди коллег в черных костюмах. Зато после встречи с подростками из Кировграда о ней знает вся Россия. Во время беседы чиновница заявила, что содержать детей должны их родители, а государство ничего им не должно, потому что «не просило их рожать»…

ЛЕСНАЯ НИМФА

Еще тринадцать лет назад юная Оля Глацких из Лесного (город в 230 километрах от Екатеринбурга) выступала в составе сборной России по художественной гимнастике. Тренировалась у великой Ирины Винер. И та даже называла уралочку «лесной нимфой». В 2004-м Глацких взяла групповое золото на Олимпиаде в Афинах, а в 2005-м, когда ей было 17, стала чемпионкой мира. А дальше Глацких покинула большой спорт, намекнув, что об этом ее попросил тренерский состав.

- Тренеры посчитали нужным, чтобы я закончила, и я это сделала, - кратко отметила Ольга.

Сразу после этого Ольга поступила в Московский государственный университет на философский факультет, а позже получила диплом политолога. В 2012 году к этой профессии у нее добавилась и специальность «Финансовый менеджмент». Кстати, во время учебы уральская гимнастка два года подряд стажировалась в Управлении делами президента. А также в Министерстве спорта. Полученное образование позволило ей устроиться на должность помощника руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Минтранса.

Фото: "Твиттер" олимпийского комитета России

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

Поработав в Москве, в 2016-м Ольга Глацких неожиданно вернулась в родной регион и приняла участие в скандальном праймериз «Единой России», представив Красноуральский одномандатный округ, в который вошел ее родной Лесной. Выборы спортсменка проиграла. Но уже в конце года губернатор Евгений Куйвашев предложил ей возглавить Департамент молодежной политики Свердловской области. С недавних пор в Интернете гуляет запись, на которой, предположительно, Ольга Глацких откровенно рассказывает коллегам о своем назначении:

- После недельного запоя я проиграла выборы. Я [пила] дома, никуда не ходила. Мне звонит приемная губернатора и говорит: «Вас губернатор ждет через два часа, вы сможете приехать?» Конечно да, я не могла сказать нет. Я приезжаю в джинсах, рубашке. Это было 24 сентября. Он говорит: «Слушай, ну Лёня (Леонид Рапопорт. - Прим. ред.) что-то не занимается молодежной политикой. Я хочу разделить. Создать орган. Ольга Вячеславовна, вы готовы возглавить?» У меня варианта два: сказать либо да, либо нет. Если нет, то идти [далеко]. Я говорю: «Да». Мне 27 лет. Что такое 27 лет и орган исполнительной власти? Я даже понятия не имею, что такое бюджет. Я вообще ничего не понимаю! И он мне говорит: «Ну там же бюджет, там же деньги, ответственность». Я говорю: «Да я в курсе». Я соглашаюсь на эту историю. У меня нет команды, я живу в этой области два месяца, я вообще никого здесь не знаю. Но у меня не было других альтернатив, как согласиться с губернатором. Меня все поздравляют, а я не знаю с чем. Мне дали орган исполнительной власти, а я не знаю, что с ним делать.

Глацких не раз держала отчет перед главой региона. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Ольга Глацких о назначении на должность 00:00 00:00

На высоком посту бывшая спортсменка занималась молодежными проектами. В частности, в регионе был создан новый образовательный центр для талантливой молодежи. Именно этот проект Глацких привела в оправдание, извиняясь за свои слова «Государство не просило вас рожать».

ИГРЫ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Сразу после скандала региональный Следственный комитет решил проверить ведомство, которое возглавляла Глацких. 7 ноября на сайте СКР появилось сообщение о том, что специалисты намерены выяснить, как руководитель департамента расходовала бюджетные деньги, предназначенные на поддержку талантливой молодежи.

- Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков, - говорилось в документе силовиков. - Как минимум три смены - весной, в августе и в октябре - проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама».

Следователей заинтересовало, почему деньги тратились на дорогой отель, а не на загородный лагерь. И куда ушли огромные суммы (по слухам 131 миллион рублей), если занятия вели обычные учителя?

Спустя несколько часов после публикации пресс-релиза о готовящейся проверке сообщение следователей было удалено с сайта СКР. В пресс-службе надзорного ведомства эту ситуацию никак комментировать не стали.

Чиновница неоднократно светилась на публичных мероприятиях. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Игры следователей не остались незамеченными. И теперь уже депутаты Госдумы призвали силовиков проверить региональный Департамент молодежной политики.

- Уж если сказали, что будете проверять, как 131 миллион рублей, выделенный в Свердловской области на молодежную политику, потратили, так проверяйте, - заявил депутат от ЛДПР Василий Власов. - Не надо отходить от своих слов.

МНЕНИЕ

В ПОЛИТИКЕ ЕЙ МЕСТА НЕТ

Константин КИСЕЛЕВ, политолог и депутат Гордумы Екатеринбурга:

- Я думаю, что у нее нет перспектив в региональной политике. Глацких очень сильно подставила руководство Свердловской области и своих соратников. Произошло это в очень важный момент, когда еще не закончена борьба за Екатеринбург, когда вот-вот будет принято решение о месте проведения международной выставке «Экспо-2025». Таких вещей не прощают, поэтому в местной политике ей места не найдется.