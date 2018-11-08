Леопард прокатился по центру Екатеринбурга на такси и стал звездой Интернета

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-08T10:50:39+03:00

Хищник родился в неволе, но с недавних пор живет в обычной квартире. Фото: Instagram хозяина леопарда

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О чем мог подумать простой таксист из Екатеринбурга, когда принял заказ с пометкой «Поеду с большой кошкой на руках (леопард)»? Конечно же он подумал бы, что это шутка. Но не тут-то было. Именно так на переднем сидении вместе с хозяином оказался леопард Цезарь, который проехал в легковушке по центру города.

Поначалу водитель растерялся, но позже стал относиться к происходящему с юмором и даже снял необычного пассажира на видео. Ролик сразу же стал распространяться по Сети.

- Это эпически, знаешь, не каждый день леопарда возишь,- смеется таксист.

Оказалось, что «Цезарь» частый гость в уральской столице. Дикий зверь регулярно становится украшением для фотосессий, за которые местные красавицы готовы отдавать не малые деньги. Минимальная цена съемки с дикой кошкой – 6000 рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/676812" frameborder="0"></iframe> Леопард Цезарь едет на такси по центру Екатеринбурга.Видео: предоставлено водителем таксиОлег Галимов

Фото: Instagram хозяина леопарда

Как правило, леопарда перевозят друзья его хозяина, но в тот день ему пришлось воспользоваться услугами такси.

- Он очень ласковый и дружелюбный, - рассказывают «КП-Екатеринбург» знакомые хозяина дикой кошки. – Фотосессии с ним пользуются большим спросом. Его хозяин живет в Пензе. У Цезаря своя отдельная комната. Его холят и лелеют, как обычную домашнюю кошку.

Еще в раннем детстве Цезаря разлучили с сестрой. Фото: Instagram хозяина леопарда

Цезарь родился 2,5 года назад в зоопарке под Воронежем, где жил до 1 месяца со своей сестрой Афиной, но потом кошек забрали в зоопарк. Афину в Саратов, а Цезаря – в Пензу. Там-то наш герой и познакомился со своим будущим папой.

Как видите, поездка на машине для Цезаря - обычное дело. Фото: Instagram хозяина леопарда

Позже леопарда перевели в зоопарк Самары, но спустя несколько месяцев его покровителю предложили забрать хищника к себе домой.