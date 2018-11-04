Стинг в Екатеринбурге: «Немного потренируюсь и смогу сыграть «Калинку-малинку»

4 Нояб. 18:31 2018-11-04T19:25:59+03:00

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Погода в Екатеринбурге сейчас мало кого радует. Дождь, снег, грязь и слякоть. Но знаменитый британский музыкант Стинг, решил порадовать уральцев летними мотивами. Вместе со своим другом, американским исполнителем Шэгги Стинг презентует в Екатеринбурге свой новый регги-альбом «44/876». Концерт состоится 5 ноября. А сами музыканты прилетели в уральскую столицу 4-го из Милана.

- Это неважно, что в Екатеринбурге сейчас снег и дождь, мы с собой привезли лето. Только зайдем в помещение, и оно сразу наполнится теплом и радостью, - пошутил музыкант, сидя в VIP-зале аэропорта «Кольцово».

Кроме того, Стинг сразу же продемонстрировал знания русской культуры.

- Вообще я знаю балалайку. Хороший инструмент и я бы сыграл на нем, нужно только потренироваться. А еще «Калинку-малинку» знаю. Могу завтра на концерте спеть, - смеется Стинг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/676394" frameborder="0"></iframe> Стинг и Шэгги в Екатеринбурге.

Помимо хорошего настроения, в российский тур певец взял своего шеф-повара. У тетушки Чарли есть особенность. Она всегда готовит из местных продуктов, которые покупает на рынке. Так что не удивляйтесь, если вдруг встретите ее, например, на Шарташском рынке.

К слову, на концерте Стинга не будет VIP-зоны. Музыкант намеренно не стал делить публику на богатых и бедных.

- Я хочу видеть нормальную публику в фан-зоне, за которую люди смогли заплатить небольшую цену, - заявил Стинг организаторам.

Напомним, что мировая знаменитость выступит на сцене ЭКСПО 5 ноября.

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5 ноября в Екатеринбурге выступит известный британский исполнитель Стинг. Уральская столица станет первым городом в его туре, а затем он отправится в Казань и Москву. Вместе с ямайским регги-музыкантом Шегги он представит новый альбом «44/876», а также споет для преданных фанатов пятерку легендарных хитов. (Подробности)