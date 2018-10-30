100-летие ВЛКСМ в Свердловской области

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-30T14:41:42+03:00

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- Вы так хорошо смотритесь! – не спеша подошел мужчина к своей знакомой, а потом нежно приобнял ее за плечи.

Такие теплые чувства можно было увидеть на 100-летии комсомола не только в кафе и в парках, но и просто на улицах Екатеринбурга. 29 октября столица Урала праздновала памятную дату с комсомольским задором.

Привычная атрибутика праздникаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Очень радостно, что мы дожили до 100 лет! Хоть и не сами пока, но хоть комсомол, - смеется Людмила Сапегина, которая пришла в ККТ «Космос» на праздничный концерт.

Мою собеседницу быстро увели – нарядную Людмилу ждала компания не менее стильных друзей. Переключаю внимание на регистрационный стол – там до сих пор много народа, хотя концерт начнется только через полтора часа. Шум. Люди что-то очень быстро собирают на столе.

В этот день атмосфера праздника объединила всехФото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы представляете, я подошла почти самая первая, а газет уже нет! – делится эмоциями женщина, которая поймала на себе мой взгляд.

Да, 29 октября газета «Комсомольская правда» в прямом смысле слова улетела в разные уголки страны. Гости концерта из 92 муниципалитетов Свердловской области с огромным желанием разбирали спецвыпуск «Комсомолки». Живые свидетельства очевидцев главных событий СССР и России, полюбившийся «старинный формат» А-2, черно-белый вариант - таких номеров еще не было за всю более чем 90-летнюю историю нашей газеты.

- Это «Октябренок», это «Пионерский значок»… - рассматривает свой платочек Лариса Протопопова-Шляпникова. На праздник 100-летия комсомола она пришла во всеоружии. К ней даже подходили и просили показать ее значки – все-таки это общая память о тех временах.

- Ой, у меня еще много, чего есть! – улыбается Людмила. – Я ведь в комсомол вступала в 7 классе, давно это было. У меня отец военный, поэтому семья переехала в Чкаловский район, отсюда и началась моя комсомольская жизнь. А вообще я преподаватель географии. Много с ребятами ходила в походы, путешествовала. В 1976-78 году мужа призвали на Байкало-Амурскую магистраль, и мы с ним уехали. Школа была за 15 км! На чем мы только не ездили, даже на танках! А когда на Химмаше жили, мой брат выходил, трубил, и мы выскакивали на зарядку из всех домов. Это самые замечательные годы!

2. Людмила Сапегина пришла послушать хорошую музыку и встретиться со своими знакомыми – здесь их много. Вот и яркая рубашка пригодиласьФото: Алексей БУЛАТОВ

Цифры дня

На 100-летие комсомола в Екатеринбург приехали 2500 тысячи человек из 92 муниципалитетов Свердловской области. 400 человек – участники концерта. 300 волонтеров помогали в организации праздника.

- Вы знаете, сейчас есть модное слово «команда», а у нас было не модное, но очень результативное слово «коллектив», - комментирует председатель Свердловской областной организации РСМ Елена Зверева. - Команда – это акция, квест, что-то еще, а коллектив – это дружба, порядочность, бескорыстная помощь, товарищество. Я не говорю, что сегодня молодежь хуже. Нет, ни в коем случае. Просто она другая. Мы четко понимали, что такое комсомольское поручение и ответственность перед коллективом. Когда ты выходил в кабинет, и с тебя спрашивали товарищи. Ни педагог, ни директор школы, ни ректор института, а товарищи. Конечно, сегодня есть организации, которые продолжают традиции комсомола, только жаль, что в них всего порядка 15% молодежи. Мне кажется, что именно в подростковом возрасте очень важно понимать, что такое коллектив.