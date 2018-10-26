Мэр уральского города сбил ребенка и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-26T10:23:37+03:00

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Глава городского округа Верхотурский 55-летний Алексей Лиханов стал виновником аварии с участием ребенка. В эту среду чиновник сбил 12-летнего мальчика на улице Советской, но не стал вызвать наряд ГИБДД, а поспешил скрыться с места ДТП.

В администрации Верхотурья назвали сплетнями новость об аварии. Фото: сайт администрации Верхотурья

Родители мальчика зафиксировали травмы и обратились в полицию. Территориальный ОВД возбудил административные дела по статьям «причинение легкого вреда здоровью» и «оставление места аварии».

- Дорожное происшествие с ребенком и известным в городе человеком действительно было, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Школьник перебегал дорогу и ударился в бок автомобиля, по касательной. Водитель остановился, сообщил ребенку свое имя. А подросток, не получив серьезных травм, вскочил и убежал. Позже родители привели его на осмотр в медучреждение. Чиновник то ли находился в состоянии аффекта, то ли по иной причине, к сожалению, не сообщил об инциденте в полицию, а просто уехал. Позже в полиции посмотрели запись с камер наблюдения и узнали, как было дело.

Дозвониться до Алексея Лиханова на момент публикации не удалось.