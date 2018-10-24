Школьник из Екатеринбурга получил двойку за то, что не посмотрел фильм «Движение вверх»

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-24T14:39:55+03:00

Фильм с Владимиром Машковым вышел на экраны в конце прошлого года. Фото: кадр из фильма

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Настоящим скандалом обернулось невыполнение домашнего задания для пятиклассника из школы № 53 Екатеринбурга. На прошлой неделе весь класс обязали посмотреть отечественный фильм «Движение вверх». На первый взгляд такую «домашку» можно принять за хороший совет, но как выяснилось, за ее невыполнение также ставят двойки.

Директор школы заявила, что физрука подвел малый педагогический стаж. Фото: Google maps

О ситуации рассказал отец одного из пятиклашек Роман Исхаков.

- Сын из школы принёс историю. Мальчику поставили "двойку" по физкультуре, - написал папа учащегося школы № 53 в Facebook. - Он не сделал домашнее задание. Нужно было рассказать про методы спортивной мотивации в фильме "Движение вверх". То есть, задание по физкультуре - посмотреть фильм и рассказать про то, как стать чемпионом. У мальчика нет мамы, живут бедно, компьютера нет. Мальчик необщительный, сходить в гости на фильм не к кому. Цитата слов учителя: «Ну надо было найти выход». Как хорошо было в наше время, когда оценки ставили за прыжки и пробежки.

Посмотрев задание в «Сетевом городе» Роман выяснил, что дети должны были посмотреть фильм вместе с родителями. Директор школы Марина Власова пояснила, что просмотр фильма был предложен в качестве альтернативного задания.

- Детям поручили выполнить задания по учебнику или посмотреть фильм. Ни того ни другого мальчик не сделал, - рассказала директор. - Мы уже объяснили учителю, что нельзя ставить двойки за то, что кто-то не смотрел кино.

Вот так сформулировал задание учитель. Фото: предоставлено Романом Исхаковым

В городском департаменте образования заявили, что в курсе ситуации.

- Запись о двойке удалена из журнала, - сообщила «КП-Екатеринбург» специалист департамента Екатерина Катыхина. – Директор школы взяла ситуацию на контроль, а в отношении физрука будут применены санкции. Мы отмечаем, что просмотр фильма может носить только рекомендательный характер.

Фильм «Движение вверх» вышел на экраны страны 28 декабря 2017 года. Сюжет рассказывает о триумфальном выступлении сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене.