Брейкданс от дельфинов и котик, который играет на трубе: как в Екатеринбурге открыли пятый в России по величине океанариум

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-19T17:25:15+03:00

Пока работает только площадка дельфинария, а вот рыб и прочих обитателей морей завезут ближе к Новому году

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/674040" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге совсем скоро откроется океанариум.Алексей БУЛАТОВ

В России это пятый по таким масштабам и оснащенности океанариум. Для посетителей его двери откроются с 27 октября. Но журналистам "Комсомолки" удалось посмотреть, как всё устроено в новом комплексе уже сейчас. Пока в дельфинарии живут морской котик Эрик, шесть дельфинов, два белых кита и морской лев Макс. Скоро к ним присоединятся обитатели океанариума - всего в аквариумах будет находиться десять тысяч животных, начиная от маленьких безобидных рыбок до кровожадных акул.

Белухи Кася и Каспер просто огромны, но бесконечно добры, особенно щедры они на брызгиФото: Алексей БУЛАТОВ

Первым нас радостно встретил морской котик Эрик. Прыгая и качая головой вверх-вниз, он быстро добрался до подмоста, где его уже ждал наставник с любимым лакомством - рыбками. Чтоб заполучить их, Эрику потребовалось всего-то обняться с тренером, дружески похлопать его по плечу и попросить от зрителей апплодисметов, махая ластами. Казалось, все чудеса на этом закончились, но нет - Эрик поднялся на стойку, дождался, когда тренер повесит ему на шею саксофон, зазвучит музыка и он, наконец, задудит. Истинный маэстро! И, конечно, за каждое старание Эрик получал свою рыбку.

Также сотрудники дельфинария отметили, что в будущем дети с ограниченными возможностями смогут плавать с подготовленными дельфинами в специальном бассейнеФото: Алексей БУЛАТОВ

Самая большая часть шоу - это выступление дельфинов. Их здесь шесть. У каждой пары свой дрессировщик. Чего только они не вытворяют! Начиная с простых прыжков из воды, они перешли к трюкам - выпригивали прямо на пьедестал, скользили по нему и вновь ныряли в воду. Некоторые же и вовсе принимались за брейкданс - запрыгивая, долго крутились, и только потом спускались в бассейн.

Восхитительным делают шоу не только трюки животных, но и световые эффектыФото: Алексей БУЛАТОВ

Не только дельфинам приходилось вылазить из воды, но и тренерам нужно было спускаться к ним. Например, два афалина подхватили наставника и везли до подмоста прямо на носу. Самым зрелищным был прыжок главного тренера с двойным сальто прямо с носа дельфина!

Красивый подводный мир скоро можно будет наблюдать в океанариуме всем желающимФото: Алексей БУЛАТОВ

Когда очередь дошла до выхода южно-американского льва, ведущий на полном серьезе предупредил:

Обняться с котиком и львом у вас вряд ли получится, а вот прокатиться на дельфинах скоро будет вполне реальноФото: Алексей БУЛАТОВ

- Это животное хоть забавное и милое, но всё же дикое. Так что советую забыть про вспышки и перемещения по залу.

Морской лев Макс крутил обруч, как настоящий художественный гимнастФото: Алексей БУЛАТОВ

Зал замер в ожидании настоящего хищника, но вместо этого на сцену вразвалочку выполз обаятельный морской лев Макс. Хотя клыки у него и вправду были. Макс играл в мяч с тренером, ловил обруч за обручем и даже крутил на своей массивной шее хула-хуп, стоя на передних ластах!

Морской котик Эрик, как оказалось, еще и музыкантФото: Алексей БУЛАТОВ

После выступления Макса из глубины бассейна вверх поднялись белые киты или, как еще их называют белухи Каспер и Кася. Они здесь самые большие - весят одну тонну двести килограммов и в длину достигают шести метров. Однако хрупкая дрессировщица справляется с этими великанами. Встает на их широкие носы-лбы и проносится верхом через весь бассейн, ныряет вместе с ними в воду и оттуда поднимается вверх, вновь оказавшись на носу у белухи.

Это уже дельфиний вальсФото: Алексей БУЛАТОВ

Так проходит подготовка шоу "Легенда начинается", которое стартует с 27 октября и будет идти до середины декабря. По сюжету девушка засыпает и попадает в мир своих грез, где люди и животные живут в идиллии и согласии. Всю программу девушка путешествует и знакомиться с разными его обитателями. Это представление уникально, поскольку выступление морских животных совмещается со световыми эффектами, видеорядом и музыкальным сопровождением. Это не просто цирковые трюки, а театрализованные постановки и даже мюзиклы.

Тренер разъезжал сразу на двух дельфинах одновременно и ни разу не упалФото: Алексей БУЛАТОВ

- Содержание животных в дельфинарии очень сложное, поэтому этот комплекс постоянно переделывался, - делится директор океанариума по маркетингу Марк Ляшенко. - И для комфортного проживания животных и для удобства зрителей. Вода проходит 40 этапов очистки, ультрафиолет и создаётся необходимая среда для каждого животного. Океанариумов такого уровня в нашей стране всего пять. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Владивостоке и теперь в Екатеринбурге.

Просто немыслимые сальто крутили эти ловкие млекопитающиеФото: Алексей БУЛАТОВ

Комплекс состоит из двух функциональных зон. В дельфинарии будут проходить шоу и плавание с дельфинами (да, после 5 ноября всем желающим можно будет поплескаться с этими озорниками!). Во второй части находится океанариум - он откроется в декабре. В демонстрационной галерее будет установлено 40 разных аквариумов. Например, в "Зимнем саду" будут жить пресноводные, рептилии. А вообще в океанариуме будет находиться порядка 10 тысяч обитателей, собранных со всего земного шара. Мурены, акулы-няньки, черноперые акулы, панцирные щуки, рыба-вампир.

Дельфины обновременно выныривают из воды на довольно большую высотуФото: Алексей БУЛАТОВ

В океанариуме будут проходить квесты, образовательные экскурсии, дни открытых дверей, когда все желающие смогут проверить условия содержания животных. А на заметку зоозащитникам нужно сказать, что обитатели дельфинария всё равно родились и выросли в неволе, поэтому в условиях дикой природы они бы просто не выжили.

Дельфины отправляли в полет своих наставников, подбрасывая их на несколько метровФото: Алексей БУЛАТОВ

- Все тренировки проходят в игровой форме, только пряники - никаких кнутов, - рассказывает Роман Федотов, главный тренер. - Между дрессировщиком и животным должен установиться близкий контакт - тренер становится для дельфина старшим товарищем. Одной рыбой его не заинтересовать. А язык, на котором они друг с другом говорят, это звук свистка - каждый диапазон означает определенную команду.

Такие трюки могут выполнять лишь истинные профессионалыФото: Алексей БУЛАТОВ

На представление в дельфинарии ждут зрителей всех возрастов. Но не стоит забывать об особенности первых рядов - при выполнении трюков животные приземляются на воду и брызги, а порой и целая волна, долетают до самых ног, а иногда могут обкатить с ног до головы. Так случилось и сегодня - во время тренировки белые киты плескались в бассейне, словно дети в ванне.