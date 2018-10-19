Федеральную сеть украшений Sunlight обвинили в плагиате подвесок уральского ювелира

СЕГОДНЯ 09:44 2018-10-19T10:41:31+03:00

Жительница Екатеринбурга придумала «Леденцы» еще в 2015 году. Фото: скриншот

Наталья Брянцева надеется, что ей удастся решить вопрос без судебных разбирательств

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Ювелир из Екатеринбурга Наталья Брянцева уличила в плагиате один из самых популярных и доступных ювелирных брендов Sunlight. Еще в 2015 году она выпустила необычные подвески «Леденец», которые с тех пор начали пользоваться высоким спросом у женщин.

Недавно Брянцева с удивлением обнаружила, что аналогичные украшения можно заказать на сайте федеральной сети, при этом конкуренты продавали «леденцы» на порядок дешевле оригинала.

Вот так Sunlight рекламировал подвески на своем сайте. Недавно информацию о них удалили. Фото: скриншот

- Я очень хорошо помню, как мне пришла в голову эта идея, и были сделаны первые эскизы, - пишет Брянцева в Facebook. - Мы прошли долгий путь оттачивания деталей, включая форму камня ручной огранки и подбор сырья. В этом отношении действия коллег из Sunlight вызывают недоумение. Действительно, скопировали даже промо материалы.

Наталья уже наняла юристов и уже направила в адрес ювелирной сети досудебную претензию с просьбой прекратить продажу плагиата.

Сейчас в Екатеринбурге работают пять магазинов Sunlight. По всей России их больше сотни. Фото: Google maps

- Клиенты начали отправлять нам фото из магазинов и скриншоты с сайта Sunlight, так я и узнала о плагиате, - рассказала «КП-Екатеринбург» Брянцева. - Мы не намерены конфликтовать, и хотели бы решить вопрос мирно. Главное отличие в используемых материалах, у меня они намного качественнее и дороже.

Оригинальные подвески стоят почти 15 тысяч рублей. Фото: скриншот

В ювелирной сети «ОНИКС», которой принадлежит Sunlight, отказались разговаривать с корреспондентом «Комсомолки» и бросили трубку.