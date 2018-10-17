В Нижнем Тагиле 12-летний школьник закрылся в квартире и покончил с собой
В Нижнем Тагиле спасателям пришлось взламывать дверь одной из квартир, после того как изнутри закрылся 12-летний Денис (имена изменены – прим. ред). Сначала все подумали, что мальчику стало плохо, и он не в силах позвать на помощь.
Попав в жилище стало ясно, что школьник покончил с собой. Одноклассники Дениса до сих пор не могут поверить в случившееся и не понимают, что толкнуло их друга на такой шаг.
Денис любил навещать старшую сестру в Екатеринбурге. Фото: соцсети
- Мне сказали, что все это из-за девушки, - пишет друг погибшего в соцсетях. - Но скорее всего у него была неблагополучная семья.
Последние годы Дениса воспитывала тетя и старшая сестра Ирина, которой пришлось частично взять на себя роль матери одиночки. По словам самой девушки, мать Дениса скончалась пять лет назад.
Сестра мальчика не понимает, что могло произойти с ее братом. Фото: соцсети
- Не думаю, что он свел счеты с жизнью из-за любви, да и вряд ли мы сейчас узнаем причины, - коротко ответила девушка.
Денис выкладывал фото мамы с подписью «Как я по тебе скучаю…». Фото: соцсети
Истинную причину суицида будут выяснять следователи.
- Следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего, в том числе условия жизни, круг общения, а также причины и условия, которые способствовали случившемуся, - рассказали «КП» в СУ СКР по Свердловской области.