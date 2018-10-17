В Нижнем Тагиле 12-летний школьник закрылся в квартире и покончил с собой

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-17T10:01:02+03:00

Пять лет назад у мальчика умерла мама. Фото: соцсети

У него осталось старшая сестра, которая живет в Екатеринбурге

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В Нижнем Тагиле спасателям пришлось взламывать дверь одной из квартир, после того как изнутри закрылся 12-летний Денис (имена изменены – прим. ред). Сначала все подумали, что мальчику стало плохо, и он не в силах позвать на помощь.

Попав в жилище стало ясно, что школьник покончил с собой. Одноклассники Дениса до сих пор не могут поверить в случившееся и не понимают, что толкнуло их друга на такой шаг.

Денис любил навещать старшую сестру в Екатеринбурге. Фото: соцсети

- Мне сказали, что все это из-за девушки, - пишет друг погибшего в соцсетях. - Но скорее всего у него была неблагополучная семья.

Последние годы Дениса воспитывала тетя и старшая сестра Ирина, которой пришлось частично взять на себя роль матери одиночки. По словам самой девушки, мать Дениса скончалась пять лет назад.

Сестра мальчика не понимает, что могло произойти с ее братом. Фото: соцсети

- Не думаю, что он свел счеты с жизнью из-за любви, да и вряд ли мы сейчас узнаем причины, - коротко ответила девушка.

Денис выкладывал фото мамы с подписью «Как я по тебе скучаю…». Фото: соцсети

Истинную причину суицида будут выяснять следователи.

- Следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего, в том числе условия жизни, круг общения, а также причины и условия, которые способствовали случившемуся, - рассказали «КП» в СУ СКР по Свердловской области.