Из грязи в князи: уральская журналистка взяла кредит, чтобы попасть в криптовалютный клуб AirBitClub

СЕГОДНЯ 19:21 2018-10-15T19:23:37+03:00

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Года три назад о всяких там «коинах» я ничего не слышала. А тут вдруг – раз, и опаньки! Каждый второй говорит о биткоине, лайткоине... Хотя сегодня никто не может спрогнозировать, как тот же биткоин, придуманный неким Сатоси Накамото, поведет себя через месяц. Может, он вообще не выживет? Что тогда будет с людьми, которые вложили в него последние деньги? И, кстати, не только, свои.

«Мы не такие, как пузырь не лопнем»

Помню, раньше американцы говорили: хочешь на пустом месте сделать миллион – создай религиозную секту. Сегодня с этим делом все намного проще – достаточно придумать криптовалюту. В марте 2018 года я стала интересоваться ей как, возможно, будущим инструментом финансового рынка. Читала статьи, интервью с аналитиками и специалистами в области инноваций и блокчейн-технологий. Заметила, что часто в них фигурирует некая «международная компания с непререкаемой репутацией» - AirBitClub. Я заинтересовалась ей, а «криптомиллионеры» заинтересовались мной, мол, ты что, еще не с нами?

- Так и будешь всю жизнь работать на дядю и ждать отпуска по графику? – неоднократно спрашивали меня знакомые, которые уже стали членами AirBitClub.

Я возмущалась, но на все мои «нет, не хочу» получала ответы, сводящиеся к одному: «мы не такие, мы не лопнем как пузырь, точно разбогатеем».

«Ага, как же!» - подумала я, но решила попробовать и посмотреть, правда ли это, что меня ждет красивая жизнь и в разы большая прибыль? Любопытство обошлось мне в $1000 (по курсу на тот момент – 65 000 рублей). Именно столько стоит минимальная регистрация в AirBitClub.

Фото: соцсети

Куратор – человек, который меня «пригласил» в этот «бизнес», после получения денег открыл доступ к моему личному электронному кошельку. Там все было по нулям – $1000 сразу разлетелась по разным уголкам страны другим участникам AirBitClub. По такой схеме в клубе выводятся деньги. Со слов кураторов, это партнерская программа, на которой можно заработать очень большие деньги. Только юристы считают иначе.

- Кинь друга и получи свои деньги обратно. Вот это как правильно называется. А эти красавцы будут получать прибыль и с вас, и с ваших друзей, и с друзей ваших друзей и т.д. Обязательно нужно подавать заявление в полицию. Прикладывать все ссылки в социальных сетях, скриншоты переписок, денежных переводов и обязательно указывать, что имеет место быть финансовой пирамиде. Шансов, что вы с помощью полиции вытащите эти деньги обратно не много, но говорить, что это нереально, я не могу, - комментирует ситуацию уральский юрист Иван Волков.

«Люди с незрелой психологической позицией»

Сходила на собрание «криптомиллионеров» – в Екатеринбурге узнать, когда и где оно будет проходить, может каждый, потому что члены AirBitClub всеми силами просят новых вкладчиков «прокачивать» свои социальные сети. А если кто-то этого делать не хочет – применяются санкции. Например, удаляют из чатов во Вконтакте, мол, ты «не работаешь». На форумах говорят, что у таких бесстрашных позже начинаются проблемы с выводом виртуальных денег. Я с этим не столкнулась, но «лайкать» меня перестали сразу. Обиделись?

Фото: соцсети

Зал переполнен, люди толпятся даже в проходе. Со сцены то и дело доносится уже приевшееся «освободи время для жизни». Это девиз криптовалютчиков: они же на дядю как бы не работают, а значит, время освободили. Только правда ли это? Про работу на дядю-то? В команде, в которую попала я, работали все. И до сих пор ждут тот самый долгожданный отпуск, которым же и попрекали меня в самом начале. Значит, не такая уж и красивая жизнь у как бы миллионеров?

Доктор психологических наук, профессор Евгения Набойченко считает, что увлечение криптовалютой – это аддикция и желанием уйти от реального мира, которое вызвано проблемами на психологическом уровне: неуверенностью в себе, в завтрашнем дне.

- Я бы сказала, что это люди с незрелой психологической позицией. Есть и клинические объяснения этому виду зависимости: уход от реального мира всегда являлся одним из признаков психопатологии личности. Удивляться не стоит: в 21 веке проблема психического здоровья населения очень актуальна, а людей, которые могут себя отнести к категории «психически» здоров, не так уж и много, – делится опытом Евгения Набойченко.

Знаете, сидя на презентации этого бизнеса, у меня сложилось впечатление, что за свои 30, 40 лет (а таких желающих освободить время для жизни много) люди ничего не добились: семью не создали, детей не родили, а самое дальнее путешествие ограничивается соседним двором. А ораторы со сцены продолжают вещать: «Посчитайте, сколько лет вам понадобиться, чтобы достичь мечты? Купить трешку за наличку, иметь отпуск «ни в чем себе не отказывай» хотя бы 3 раза в год» и т.д. И тут же красивое видео тех, кто только что прилетел из аэропорта Дубая.

У людей в толпе как по щелчку меняются ценности, и они забывают о том, что на самом деле живут хорошо, а всех денег не заработать. Тем более таким сомнительным путем. Почему?

Фото: соцсети

- Люди с незрелой жизненной позицией, попадая в атмосферу, где все вращается вокруг определенных интересов с возможностью без усилий заработать крупные деньги, быстро проникаются красивыми рассказами и перенимают манеру поведения от тех, кто их туда привлек. Им навязывается идея, что они попали в общество успешных людей, которые изо всех сил это доказывают, понимая, что чем больше они привлекут людей, тем больше они смогут заработать, - продолжает Евгения Набойченко, доктор психологических наук, профессор.

Лохотрон или новые возможности?

Сейчас власти многих стран с большим вниманием присматриваются к новым криптовалютным системам и думают, как их контролировать. В России же к этому вопросу относятся более настороженно – ФЗ «О Центральном банке РФ» запрещает использование в нашей стране какой-либо валюты, кроме рубля. Пока чиновники ломают голову над законопроектами, народ времени зря не теряет – кто-то майнит новые деньги, то есть, создает из ничего, а кто-то создает целые структуры из новых вкладчиков.

- По идее, лидеры AirBitClub пытаются создать некий продукт. Ну, как бы говорят, что они его создают. Просто этот продукт неосязаемый и высоко рисковый – сегодня в мире почти 6500 тысяч криптовалют, но живых из них (с которыми за последние полгода проводилась хотя бы одна операция) в разы меньше, - рассказывает директор Института финансов и права УрГЭУ, профессор Максим Марамыгин. – Может быть, из того, что они пытаются сделать, что-то рванет, но надо понимать, либо ты хорошо заработаешь, либо вообще все потеряешь. Поэтому последние деньги туда вкладывать точно нельзя.

А я вложила. И не свои, а кредитные. Только мне повезло – отделалась 65 000 рублями, которые выплачивать 2 года. А люди понабрали кредитов и на 300 000 рублей, и на полмиллиона. А теперь сидят и думают, на какую работу пойти, чтобы «освобожденное время для жизни» окупить. А мой личный кабинет заблокирован – до тех пор, пока я еще не внесу $184,39. Это, оказывается, те самые 35%, которые члены клуба называют «выкупом следующего цикла» (всего их 4 по 75 дней на контракте $1000).

Фото: соцсети

- Это очень опасный актив. Как вы знаете, в начале этого года случился обвал курса биткоина, и, принимая во внимание тот факт, что он был создан для преодоления определенных целей, некоторые из которых не совсем законные, я бы не советовал с ним работать. Дело в том, что национальные валюты подкреплены законами, а криптовалюта – нет, - делится зарубежным опытом Джеймс Кеннет Гэлбрейт, экономист, профессор Школы по связям с общественностью им.Линдона Джонсона – подразделения Техасского университета в Остине.

Сейчас я задаю себе вопрос: «А оно мне надо было?». Надо. Чтобы посмотреть систему изнутри и предостеречь близких мне людей. Знаете, со стороны наблюдаешь за «криптовалютчиками» и думаешь: «Эх, хорошо живут!». Но на самом деле там крутится очень много кредитных денег и еще больше – долгов. Вот цена красивым словам со цены.

А я на те деньги, которые вложила, лучше бы в поход на Байкал сходила.

Интересные факты

Житель Новороссийска майнил биткоин и спалил квартиру. Причина пожара – замыкание проводки из-за огромной нагрузки на сеть. Дело в том, что криптовалюты устроены так, чтобы добывать их со временем становилось труднее. Поэтому добытчикам приходится покупать очень дорогостоящее оборудование, которое сжигает неимоверно много электроэнергии.

Основатель антивирусной компании McAfee Джон Макафи пообещал съесть свой пенис, если к концу 2020 года курс биткоина не достигнет 1 млн долларов. Об этом эксцентричный предприниматель написал в своем микроблоге в Twitter.