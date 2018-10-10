2018-10-10T16:16:25+03:00
Спорт

ФК «Урал» готов подписать контракты с Кокориным и Мамаевым, которые избили чиновников в Москве

Об этом заявил президент Григорий Иванов
Олег Галимов
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Футболисты прославились на всю страну после серии избиений в Москве. Фото: Instagram Александра КокоринаФутболисты прославились на всю страну после серии избиений в Москве. Фото: Instagram Александра Кокорина
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Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о том, что готов подписать контракты с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Глава екатеринбургской команды считает, что спортсмены не должны завершать карьеру, несмотря на последние новости.

- Не согласен с высказыванием главы РПЛ Сергея Прядкина, что ни один клуб не станет подписывать Кокорина и Мамаева, – заявил Иванов «Спорт-экспрессу». – Ребята всю жизнь отдали футболу. Даже если их сейчас накажут по уголовной статье, почему их отлучать от спорта на всю жизнь? Они же не на поле все это совершили.

Иванов также добавил, что «Урал» сможет заключить контракты с футболистами лишь в том случае, если они станут свободными агентами.

Нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» избили четверых человек в Москве. Серия нападений с их участием прокатилась по столице в минувшее воскресенье. До этого друзья встретились в Санкт-Петербурге, где прошел матч с участием их команд (победа «Зенита» 2:1 – прим.ред.). После этого Кокорин и Мамаев поехали на «Сапсане» до Москвы и устроили погром в вагоне скоростного поезда.

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