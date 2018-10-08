2018-10-08T12:14:51+03:00
Происшествия

«Повредило руль высоты»: «Уральские авиалинии» прокомментировали столкновение самолетов в Москве

Воздушное судно авиакомпании «Икар» при заходе на стоянку, зацепило уральский самолет
Данил СВЕЧКОВ
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На борту самолета авиакомпании «Икар» находилось 266 пассажиров. Фото: Следственный комитет РоссииНа борту самолета авиакомпании «Икар» находилось 266 пассажиров. Фото: Следственный комитет России
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В Международном аэропорту «Жуковский», что под Москвой, сегодня специалисты разбираются в обстоятельствах своеобразного ДТП. Своеобразное оно потому, что столкнулись не автомобили, а... самолеты. Судно авиакомпании «Икар» врезалось в судно «Уральских авиалиний».

- Самолет авиакомпании «Икар» при заруливании на стоянку задел наш самолет, аэробус А320, - рассказали в пресс-службе авиакомпани «Уральские авиалинии». - В результате инцидента у нашего судна была повреждена правая половина руля высоты. В настоящее время проводится расследование данного случая компетентными органами.

Самолет «Икара», Boeing, вернулся из Гуанчжоу. На его борту находилось 266 пассажиров и 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

У самолета «Уральских авиалиний» была повреждена правая половина руля высоты

У самолета «Уральских авиалиний» была повреждена правая половина руля высоты

- Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» без пассажиров стоял неподвижно на стоянке воздушных судов и готовился к вылету в аэропорт Тбилиси, - добавили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Добавим, что A320 «Уральских авиалиний» это узкофюзеляжный самолет авиалиний малой и средней протяженности. Он рассчитан на 156 мест. Правда, в момент столкновения людей внутри не было, так как судно находилось на стоянке. В какую сумму обойдется ремонт самолета, и сколько времени понадобится на это, в авиакомпании пока сказать не могут.

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