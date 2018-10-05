Начальник уголовного розыска Свердловской области: «Будь моя воля, я бы на каждом углу поставил сыщика»

СЕГОДНЯ 11:24 2018-10-05T11:37:58+03:00

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Руководитель УгРо Среднего Урала Александр Мазаев рассказал журналисту «КП», как продвигается расследование убийства девушек на Уктусе, зависит ли количество преступлений от времени года и почему его ведомство не занимается тайной перевала Дятлова.

«СТРАШНО, КОГДА УБИВАЮТ ДЕТИ»

- Александр Николаевич, этот год выдался «богатым» на преступления. Какое дело было самым сложным в 2018 году?

- В июле в Краснотурьинске двое подонков зарезали пожилую пару. Мои сотрудники как раз были на севере области в командировке и подключились к расследованию. Позже сыщики узнали, что в Серове были замечены подозрительные торгаши, подходящие по приметам. Через несколько дней этих «продавцов» задержали в Екатеринбурге.

Большая часть преступлений в области приходится именно на ЕкатеринбургФото: Алексей БУЛАТОВ

- В январе оперативники накрыли банду поваров, которые ограбили четыре банка. Их задержали в день последнего налета, когда они заказали пиццу, празднуя новый куш. Почему не задержали их раньше?

- Мы до последнего не были уверены в их причастности к ограблениям. Брать их с поличным в банке было рискованно, они могли устроить стрельбу и взять заложников. А если пострадают невинные, нам как потом с этим жить? Решили задержать уже после ограбления, наш оперативник представился курьером, а дальше уже было дело техники. Один из них быстро раскололся и сдал остальных.

- Этим летом на всю страну прогремела история убийства в Березовском инвалида Димы Рудакова. В числе подозреваемых четверо подростков и 13-летняя девочка. Какая у вас была реакция на это чудовищное преступление?

- Я многое повидал за 20 лет в уголовном розыске, но самое страшное, когда убивают дети. Они прыгали по его голове, у парня глаз выдавился. Звери, просто шакалы. Раньше такого не было, наш мир изменился. Европу наполнила волна насилия из-за мигрантов, на Западе ненормальные врываются в школы и устраивают расстрел. Сейчас ребенок предоставлен самому себе, а родителям некогда воспитывать его, их больше интересует, как прокормить семью.

«УБИЙЦ ДЕВУШЕК С УКТУСА ИЩУТ ДАЖЕ МОСКОВСКИЕ СЫЩИКИ»

- Для сыщиков очень важно раскрывать преступления по «горячим следам». Сколько таких было в уходящем году?

- На сегодняшний день оперативно раскрыто 15 500 преступлений из 34 тысяч. Это порядка 44%. Если удалось задержать преступника по «горячим следам», значит, он не подготовился.

С момента убийства двух девушек на Уктусе прошло больше месяца, но сыщики до сих пор работают на месте преступленияФото: Алексей БУЛАТОВ

- Не можем не спросить про убийство двух девушек на горе Уктус. Их расстреляли в упор. Прошел месяц, а полиция и Следственный комитет молчат…

- Преступление не раскрыто, убийцу ищут лучшие сыщики Екатеринбурга совместно с коллегами из Москвы. Это дело в приоритете у нас. Ход расследования находится на контроле у министра МВД Владимира Колокольцева. Уктус – глухое место, где летом почти никого нет... мы обязательно поймаем убийцу.

- А сколько оперативников работает в уголовном розыске Свердловской области?

- Наш штат 1200 сотрудников, из них 335 – в Екатеринбурге. Мне всегда хотелось иметь больше специалистов, но таково распределение МВД. Будь моя воля, я бы на каждый перекресток поставил сыщика в штатском.

- Зависит ли количество преступлений от времени года?

- Я бы не стал делать такой привязки. Погода никак не влияет на количество убийств. Скоро зима и снизится число краж, это не сезон «медвежатников». Также станут меньше пропадать люди, а трудные подростки сбегать от родителей. Причина проста – на улице будет холодно, все будут сидеть дома.

Конкретно

Почему уголовный розыск не занимается тайной перевала Дятлова?

- В середине прошлого века север Урала стал знаменит на весь мир после смерти на перевале Дятлова. Интересуетесь ли вы этой историей? Может у вас есть своя версия трагедии?

- Я очень люблю такие мистические истории. Уголовное дело по гибели студентов давно закрыто, прошли все сроки давности. Виновника так и не нашли. Сейчас материалы дела засекречены и находятся в архиве. Я наводил справки, читал книги об этом. Я склоняюсь к теории, что в то время проходили испытания ракеты. Альпинисты испугались шума взрыва, выбежали из палаток. На улице был 40-градусный мороз, неудивительно, что они погибли.

Вопрос ребром

Как не стать жертвой преступления

- Не стоит испытывать судьбу, - говорит Александр Мазаев. - Без лишней надобности не выходите на улице в темное время суток. Не паркуйте машины где попало. Не оставляйте маленьких детей без присмотра. У меня 11-летняя дочка, я с женой всегда ее вожу и забираю из школы, чтобы не дай бог чего не случилось. Будьте реалистами, спуститесь с небес на землю. Нас окружает жестокость и опасность.