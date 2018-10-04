Уральский фотограф стал победителем международного конкурса благодаря снимкам обнаженных женщин

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-04T11:18:36+03:00

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Фотограф из Нижнего Тагила Георгий Майер стал победителем престижного международного конкурса International Photography Awards (Russia). Он проводится ежегодно для профессиональных фотографов и фотографов-любителей, которые разговаривают на русском языке.

Фото: Георгий Майер

Уралец занял первое место в категории «Изобразительное искусство. Ню» среди профессионалов благодаря черно-белым снимкам, на которых запечатлел обнажённую женщину. Проект называется «Либидо и Мортидо».

Фото: Георгий Майер

Фото: Георгий Майер

- Либидо - это стремление к творчеству и искусству или желание жить, - говорится в описании к фото. Но все, что движется, ограничено и не может быть бесконечным. Мортидо - ограничение мощности тела. Всю жизнь страдают эти силы. Это разрушительно и саморазрушительно.

Фото: Георгий Майер

Фото: Георгий Майер

Также в номинации «Архитектура» первое место заняла Екатерина Бусыгина из Екатеринбурга. Победу ей принесла фотография башни «Эволюция» в Москве.

Екатерина Бусыгина сфотографировала небоскреб под покровом ночи. Фото: Екатерина Бусыгина

- Капсулы света. Ночь окутывает небоскребы, преображая их мерцающие огни. Здания теряют свои четкие очертания, сливаются с темным небом, - описывает свой снимок Екатерина. - Мы все становимся странниками среди фонарей и неоновых огней города. Мы стремимся к ним. Они заменяют нам звезды, вселенные разворачиваются на наших глазах и несут нас ввысь.