Уральский фотограф стал победителем международного конкурса благодаря снимкам обнаженных женщин
Фотограф из Нижнего Тагила Георгий Майер стал победителем престижного международного конкурса International Photography Awards (Russia). Он проводится ежегодно для профессиональных фотографов и фотографов-любителей, которые разговаривают на русском языке.
Фото: Георгий Майер
Уралец занял первое место в категории «Изобразительное искусство. Ню» среди профессионалов благодаря черно-белым снимкам, на которых запечатлел обнажённую женщину. Проект называется «Либидо и Мортидо».
Фото: Георгий Майер
Фото: Георгий Майер
- Либидо - это стремление к творчеству и искусству или желание жить, - говорится в описании к фото. Но все, что движется, ограничено и не может быть бесконечным. Мортидо - ограничение мощности тела. Всю жизнь страдают эти силы. Это разрушительно и саморазрушительно.
Фото: Георгий Майер
Фото: Георгий Майер
Также в номинации «Архитектура» первое место заняла Екатерина Бусыгина из Екатеринбурга. Победу ей принесла фотография башни «Эволюция» в Москве.
Екатерина Бусыгина сфотографировала небоскреб под покровом ночи. Фото: Екатерина Бусыгина
- Капсулы света. Ночь окутывает небоскребы, преображая их мерцающие огни. Здания теряют свои четкие очертания, сливаются с темным небом, - описывает свой снимок Екатерина. - Мы все становимся странниками среди фонарей и неоновых огней города. Мы стремимся к ним. Они заменяют нам звезды, вселенные разворачиваются на наших глазах и несут нас ввысь.