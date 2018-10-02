2018-10-02T12:02:10+03:00
Фотоконкурсы

С улыбкой по жизни: «Комсомольская правда» запускает фотоконкурс для самых позитивных читателей

Главный приз предоставляет генеральный спонсор конкурса – клиника стоматологии Nobel
Анастасия ЗАЙЦЕВА
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Делитесь своими улыбками с читателями "Комсомолки" и побеждайте в конкурсе. Фото: Ирина ЗайцеваДелитесь своими улыбками с читателями "Комсомолки" и побеждайте в конкурсе. Фото: Ирина Зайцева
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Наступила холодная осень, поэтому теперь главное – согревать близких и родных искренней улыбкой и добрыми словами. А «Комсомольская правда» и клиника стоматологии Nobel вам в этом помогут. Присылайте нам на почту konkurs.ekb@phkp.ru или самостоятельно загрузите ниже со 2 по 16 октября (15.00) фотографии, на которых вы улыбаетесь, и собирайте лайки под своим фото на сайте ural.kp.ru. 16 октября мы назовем победителя, который получит сертификат на 2000 рублей на любые услуги в клиники стоматологии Nobel.

Обратите внимание, что фотографию необходимо подписать: Ф.И.О, населенный пункт, номер телефона, а в теме письма указать: «Фотоконкурс С улыбкой по жизни».

Готовы улыбаться? Поехали!

Генеральный спонсор конкурса – клиника стоматологии Nobel - уже несколько лет помогает жителям и гостям города обрести красивую улыбку. За эти годы нам удалось добиться хороших результатов и заработать прекрасную репутацию. Мы с гордостью можем заявить о том, что, пожалуй, клиника NOBEL - самая улыбчивая стоматология в городе!

только современное медицинское оборудование европейских производителей

главный врач клиники – детский стоматолог

имплантация и протезирование

лечение терапевтическое

рентген-диагностика на радиовизиографе, ортопантомографе и компьютерном томографе (3D исследование)

снятие зубных отложений при помощи ультразвука и Air-Flow

используем передовые материалы и инструменты

практикуем три имплантационные системы

квалификация сотрудников - наша особая гордость

Екатеринбург, ул.Чкалова, дом 239, телефон +7 (343) 310-22-88

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