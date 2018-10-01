Любишь музыку? Люби и переселяться. Обсуждаем новое здание свердловской филармонии
В конкурсе проектов победило знаменитое на весь мир бюро Захи Хадид. Но жильцы дома рядом с филармонией не рады этой победе
Михаил Вяткин, председатель архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга, заслуженный архитектор РФ, член жюри открытого Международного конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала СГАФФото: Павел ФИЛИППОВ
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Любишь музыку? Люби и переселяться. Обсуждаем новое здание свердловской филармонии
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