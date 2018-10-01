1 Окт. 01:00 2018-10-02T11:33:14+03:00

Любишь музыку? Люби и переселяться. Обсуждаем новое здание свердловской филармонии

В конкурсе проектов победило знаменитое на весь мир бюро Захи Хадид. Но жильцы дома рядом с филармонией не рады этой победе