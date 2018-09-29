Криминалисты: «Боширов и Чепига могут быть одним и тем же человеком»

СЕГОДНЯ 01:03 2018-09-29T00:36:25+03:00

Эксперты МВД по просьбе «Комсомолки» проанализировали фотографии туриста из Солсбери и человека из расследования Bellingcat / Insider

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Как мы уже рассказывали, в интернете появилась информация, что турист Руслан Боширов, который дал интервью телеканалу Russia Today, и военный Анатолий Чепига - это один и тот же человек. Якобы снимок молодого Чепиги журналисты отыскали среди выпускников военных училищ.

Всемирная паутина тут же разделилась на два лагеря. Одни с пеной у рта уверяют, что Чепига и Боширов похожи, как братья-близнецы. Другие язвительно возражают: «В каком месте?»

Пока Анатолий Чепига не объявился, мы вместе со специалистами выясняем - похож он на Боширова или нет. Накануне пластический хирург Тигран Алексанян и физиогномист Наталья Ковалева аргументировали нам, почему Чепига и Боширов - разные люди: не похожа форма головы, уши, нос и глаза. Тем удивительнее было нам узнать мнение сотрудников криминалистического центра МВД. Оно оказалось противоположным! Воистину - сколько специалистов - столько мнений.

В задачи центра входит множество задач, в том числе и анализ фото. Например, убийца скрылся. И нашли его только через 10 лет. За это время беглец сильно изменился. Тогда криминалисты сравнивают снимки преступника до исчезновения и того подозрительного типа, которого поймали.

Так как криминалисты тратили на нас свое рабочее время (начальство за это их не похвалит), они попросили не называть их регион и свои фамилии.

Каким-то образом в системе «Российский паспорт» была обнаружена фотография некого Анатолия Чепиги, который, действительно, чем-то похож на Руслана Боширова в молодости. Фото: скриншот с сайта

Итак, вот, что удалось узнать по фотографиям нашим экспертам:

- С высокой долей вероятности можно сказать, что изображен один и тот же человек. Мы проводили экспертизу в течение четырех часов с использованием необходимого программного обеспечения. Сверяли все вплоть до зрачков, межбровного расстояния, формы ушных раковин. То, что результат не достигает 100%, объясняется плохим качеством фотографий.

То есть, криминалисты говорят - похож. Другие специалисты - не похож. С ума сойти можно! Это уже даже не детектив, а водевиль какой-то!

Представьте, каково сейчас Чепиге и Боширову. Особенно - если это разные люди!

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