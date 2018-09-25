2018-09-25T16:55:14+03:00
Происшествия

«Это была стрелка город на город»: уральские школьники устроили массовую драку из-за оскорблений в соцсетях

Дети из Нижнего Тагила и Лесного схлестнулись в Нижней Туре
Олег Галимов
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Избитого мальчика доставили в больницу с ушибами и синяками. Фото: скриншот видеоИзбитого мальчика доставили в больницу с ушибами и синяками. Фото: скриншот видео
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На днях в Интернете появилось видео, на котором школьники в Нижней Туре жестоко избивают одноклассника. Толпа подростков 13-15 лет запинывает ногами лежащего на земле мальчика. Действо сопровождается насмешками девчонок, которые снимают происходящее на телефоны. После нескольких ударов мальчика пытаются поднять, но стоять он уже не может.

Избиение школьника в Нижней Туре.! другой источник

- Может, вызовем «скорую»? – с опаской интересуется одна из школьниц. - У него что-то с коленкой.

- Ты что с ума сошла?! Нам же влетит! – грозно отвечает ей один из нападавших. – Прикинемся дурачками, ничего не знаем.

Впрочем избитого мальчика все-таки увезли в больницу. А среди сверстников поползли слухи, что у него перелом позвоночника. «Комсомолка» разбиралась, что же произошло на школьном дворе.

«ЭТО БЫЛА СТРЕЛКА ГОРОД НА ГОРОД»

Как это обычно и бывает, камнем преткновения оказалась девушка, а точнее 15-летняя школьница Юлия (имена изменены – прим.ред) из Нижнего Тагила. В соцсетях ее оскорбил сверстник из Лесного Андрей. Защищать свою возлюбленную на просторах всемирной паутины вызвался молодой человек Юлии. Однако к словесной перепалке в соцсетях быстро подоспела «армия» комментаторов. Слово за слово и вот уже школьники из двух уральских городов «забили друг другу стрелку». Так как Лесной – город закрытый, встретиться договорились в Нижнем Тагиле.

Недавно в пабликах Нижнего Тагила начали появляться фотографии юношей с закрытым лицом. Также к записи прилагается подпись: «Когда сбежал от полиции». Фото: соцсети

Недавно в пабликах Нижнего Тагила начали появляться фотографии юношей с закрытым лицом. Также к записи прилагается подпись: «Когда сбежал от полиции». Фото: соцсети

- Стрелка должна была состояться в Нижнем Тагиле у карьера, - рассказывает «Комсомолке» один из подростков. – К нам в Тагил на электричке приехала целая банда ребят из 7-9 классов, но их повязал ОМОН еще на вокзале. Били дубинками и прикладами автоматов. Потом многих отвезли в отделения. Те, кто смог убежать пошли на карьер. Это была стрелка город на город.

Однако ребят это не остановило. Сорванную полицейскими драку они перенесли и договорились встретиться уже в Нижней Туре в 90 километрах от Нижнего Тагила.

ШКОЛЬНИКАМ ПОСТУПАЮТ УГРОЗЫ

Приехавшие в Нижнюю Туру тагильские школьники не встретили никакого сопротивления со стороны местной полиции и спокойно добрались к назначенному месту. А дальше было то, что девочки засняли на камеру своих мобильных.

- Андрей оскорблял Юлю, за это и получил. По заслугам! – говорят участники драки.

Парню и правда сильно досталось, но жить и ходить он будет. В больнице перелом позвоночника не подтвердился.

- У него есть повреждения, гематомы, но переломов нет. Пока он находится в больнице, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

После случившегося в Нижней Туре многих заинтересовали личности детей, которые наблюдали за избиением Андрея. Спустя считанные часы ссылки на их страницы в социальных сетях были опубликованы в соцсетях. Причем некоторые ребята попали в «черный список» по ошибке.

- Да, я живу в Нижней Туре и слышал о разборках, но я не наблюдал за этой дракой! – с ужасом рассказывает местный школьник. – Я прочитал об этом в Интернете, а на следующее утро мне пришло 143 сообщения с угрозами! Меня обвиняли в безразличии к этому парню, кто-то даже называл меня убийцей.

Сейчас в ситуации с избиением занимается полиция и педагоги.

- Завтра у нас будет совещание, мы планируем провести работу с родителями и детьми, - говорит Начальник отдела образования Нижнетуринского округа Лариса Иванова. - В первую очередь, конечно, мы хотим поработать с родителями, чтобы они помогли достучаться до детей. Пострадавшему подростку будет оказана психологическая помощь.

В администрации школы, где учатся предполагаемые обидчики, отказались давать комментарии до того, как в деле разберется полиция. Материалы дела в Следственный комитет пока не поступали.

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