«Возвращение королем»: в Екатеринбурге выбрали нового «сильного» мэра

СЕГОДНЯ 09:55 2018-09-25T10:43:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Под надзором областного десанта

В Екатеринбурге 25 сентября в 10:40 депутаты Екатеринбургской городской думы VII созыва на очередном заседании выбрали нового мэра города, который объединит в рамках своего функционала представительные и экономические полномочия.

Новым сильным мэром уральской столицы стал Александр Высокинский, несколько лет назад перешедший в команду губернатора и трудившийся на должности, а до этого долго работавший в мэрии под руководством вице-мэра Владимира Тунгусова.

Важность сегодняшнего заседания подчеркивалась составом его участников. Помимо сильно обновленного депутатского корпуса здесь присутствовали советник губернатор Анатолий Гайда, заместитель главы региона Азат Салихов, уральский политолог из команды губернатора Вадим Дубичев. Присутствие областного политического «десанта» вполне оправдано: главный претендент на кресло «сильного» мэра - Александр Высокинский – протеже руководства региона и его правление начинается после отставки одной из ключевых фигур уральской политики, вошедшей в конфликт с губернатором – Владимира Тунгусова.

Высокинского поздравили коллегиФото: Алексей БУЛАТОВ

Также в зал заседаний пришли прокурор города, помощник главного федерального инспектора, заместитель полпреда, председатель Общественной палаты города и другие официальные лица и несколько депутатов Заксобрания, в числе которых Вячеслав Вегнер.

Главный посыл обновленной власти Екатеринбурга – продвижение тренда на сотрудничество с областным руководством и лице главы региона и депутатов Законодательного собрания.

Заседание открыл врип главы Екатеринбурга Виктор Тестов, который после голосования передал полномочия бывшему областному депутату Игорю Володину. Последнего поддержали 35 народных избранников из 36 присутствующих. Воздержался только Дмитрий Сергин, кстати, единственный, кто задал вопрос новому председателю Думу.

- Каждый председатель Думы запомнился чем-то особенным. Так, Яков Силин ратовал за налаживание сотрудничества с муниципалитетами, Евгений Порунов пытался расширить полномочия гордумы, а Евгений Ройзман вел еженедельный прием избирателей. В чем видите свою миссию Вы?

В ответ на это Володин заявил, что главное, что нужно сделать сейчас – наладить рабочие взаимоотношения с областной властью.

Нужно дальше строить метро в Екатеринбурге 00:00 00:00

- Надо усилить отношения с губернатором, с областным депутатским корпусом. Один Екатеринбург со всеми проблемами не справится, - заявил Володин.

Новая команда городаФото: Алексей БУЛАТОВ

Единогласно

Третьим вопросом собственно и стало избрание нового мэра Екатеринбурга. Из трех кандидатур, рекомендованным 5 сентября областной избирательной комиссией на должность мэра, присутствовали только две – Высокинский и Надежда Абакумова. Третий участник списка – Виктор Маслаков не пришел на заседание.

В итоге все 36 депутатов нового думского состава проголосовали за Александра Высокинского.

- Поразительное единодушие, - пошутил после голосования Игорь Володин.

Одним из первых Высокинского поздравил бывший областной депутат, а ныне – федеральный парламентарий Андрей Альшевских:

- Верю в ваши силы, храбрость, талант и опыт. Вашей работе могут мешать завистники и вредители Екатеринбурга. Но не обращайте внимания на вихри враждебные. Боритесь с ними ради горожан! Достопочтенный градоначальник, знайте, что всегда сможете рассчитывать на мою помощь и товарищескую критику, - заявил Альшевских.

Также Высокинского лично поздравил губернатор Свердловской области.

- Я буду делать все для того, чтобы Екатеринбург стал лучшим городом страны, заявил Высокинский, отметивший, что будет отстаивать кандидатуру города на проведение международной промышленной выставки "Эскпо-2025".

Также новый мэр намерен следить за ремонтом тротуаров до начала зимы и соблюдением графика подачи тепла в дома горожан.

Теперь одни из ключевых вопросов в уральской политической повестке остается дальнейшая судьба Владимира Тунгусова, кабинет которого в городской ратуши пустует больше двух лет. Позволят ли ему вернуться в мэрию, и захочет ли он сам этого? Или его эпоха завершилась победой губернатора? Пока эти вопросы не закрыты.

Работу Якоба оценили власти регионаФото: Алексей БУЛАТОВ

На этом же заседании гордумы теперь уже бывшего сити-менеджера Екатеринбурга, человека, который заправлял экономикой города на протяжении пяти лет, Александра Якоба удостоили звания "Почетный гражданин Свердловской области".

Удивило единодушное голосование 00:00 00:00

Отметим, что 45-летний новый мэр Александр Высокинский мог стать главой города еще в 2013 году. Тогда именно на него сделала ставку команда мэрии. Политик даже начал проводить встречи с горожанами. Так, в школах Верх-Исетского района Александр Геннадьевич рассказывал, как чиновники будут сносить цыганский поселок между улицами Викулова и Металлургов, а также учил старшеклассников азам экономики по Адаму Смиту.

Летом 2013 года ситуация изменилась, когда глава региона стал продвигать своего кандидата – Якова Силина. В итоге главой города с представительскими функциями без права влиять на экономические решения руководства стал оппозиционер Евгений Ройзман, проявлявший на посту градоначальника лояльность к городским чиновникам и активно критиковавший областную власть.

В апреле этого года в Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра, которого теперь избирает городская дума. Новая модель была запущена на практике сегодня.