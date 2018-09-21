Гроссмейстер Анатолий Карпов возглавит кафедру шахматного искусства УрГЭУ

СЕГОДНЯ 09:19 2018-09-21T09:22:40+03:00

Год назад он получил предложение от ректора Якова Силина

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Знаменитый на весь мир гроссмейстер Анатолий Карпов согласился возглавить кафедру шахматного искусства в УрГЭУ. Как сообщили в пресс-службе вуза, шахматист получил такое предложение прошлым летом от ректора Якова Силина.

Подобная кафедра «Шахматное искусство и логика» уже успешно зарекомендовала себя в Самарском государственном техническом университете.

- Выдающийся шахматист прогнозирует до двенадцати ходов, выдающийся руководитель должен прогнозировать три-четыре хода, - заявил Силин. - Экономика и шахматы, прогнозирование, аналитика – это единый процесс.

Теперь, Чемпиона мира по шахматам согласился возглавить новую кафедру, начнется следующий этап, этап подбора преподавателей и разработки образовательных программ.

Сам гроссмейстер не сможет регулярно посещать Екатеринбург, так как у него 56 школ по всему миру, но ему подберут заместителя.

- Открытие кафедры шахматного искусства необходимо, чтобы в стране появились профессиональные преподаватели шахмат нового поколения, - рассказывает международный гроссмейстер Наум Рашковский. - Эти преподаватели получат экономическое образование, будут владеть прикладной математикой, информатикой, конечно, шахматами. Это будет первая в стране кафедра шахмат такого уровня. Так как Екатеринбург один из сильнейших шахматных городов, то и кадры для преподавания на кафедре будут высокого уровня.