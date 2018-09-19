Близкий друг штурмана самолета Ил-20, сбитого в Сирии: «У Саши только 10 месяцев назад родилась долгожданная дочка»

СЕГОДНЯ 15:57 2018-09-19T16:33:04+03:00

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Но судьба распорядилась иначе. Александр был штурманом на том самом злополучном Ил-20, который накануне был сбит израильскими военными над Средиземным морем. Саше было всего 33 года.

СЛУЖИТЬ ПОШЕЛ ПО СТОПАМ ОТЦА

За свою недолгую жизнь он успел пожить во многих городах России. В Иркутске, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре, но родным для него всегда был небольшой закрытый городок в Свердловской области Лесной. Сюда они с семьей переехали еще в конце 90-х. Отец у Александра служил в авиации, а потом его перевели в ракетную часть на Урал. В закрытом городке у Александра остались родители, старший брат и лучшие школьные друзья.

Александр родился в семьей военного и с детства знал, что пойдет по стопам отца. (На фото с отцом и братом) Фото: vk.com

- Саша был замечательным другом. Мы учились с ним в 10-11 классах нашей поселковой школе №67. Я был первым, с кем он подружился, - с грустной улыбкой вспоминает товарища его близкий друг Сергей Новиков. – Приветливый, с хорошим чувством юмора. Саня всегда улыбался. Был душой компании. Девочки от него были без ума. А как он играл на гитаре! И при этом был настоящим мужчиной.

После выхода на пенсию Александр Вечернин хотел уехать в Питер вместе со своей семьей. Фото: vk.com

Когда Александр только переехал в поселок, к нему на остановке подошли местные хулиганы.

- В деревне, когда появляется кто-то новенький, бывалым ребятам нужно его сразу проучить, показать кто тут главный. Это нормальное явление, - продолжает Сергей. – Все друг друга знают, а тут новая физиономия. Стоит на остановке и даже не угостит сигареткой. Они его давай провоцировать, но Сашка сразу показал, что не трус. Смог себя поставить. Его все уважали.

- Он был душой компании! А как здорово играл на гитаре, - рассказывает его близкий друг Сергей Новиков. (На фото Александр с гитарой) Фото: Сергей НОВИКОВ

Александр всегда знал, что продолжит семейную династию. После школы он долго не думая уехал в Челябинск и поступил в Челябинское военное авиационное училище штурманов.

- Он всегда говорил о том, что хочет пойти по стопам отца. И он целенаправленно пошел в авиацию. Потому что отец у него с нее начинал. И как-то все у него в жизни ровно шло, понятно. После учебы удачно распределился. У военных считается очень престижным попасть в подмосковную Кубинку на авиабазу. Тем более в разведку! Он сразу же получил должность, на которую учился. Учился на штурмана, и стал штурманом. Да и служить пошел однозначно не за деньги. А по семейным традиции.

Сергей и Александр дружили с 10-ого класса. Фото: Сергей НОВИКОВ

ЛЮБИМУЮ ВСТРЕТИЛ В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Там же в Подмосковье Александр познакомился с будущей супругой Марией. Молодые люди встретились глазами в электричке. Маша ехала в гости к сестре, которая тоже была замужем за военным. А Александр просто возвращался из увольнительной. Отпустить красавицу Александр уже не смог. Молодые люди обменялись телефонами, ходили на свидание. Пять лет назад сыграли свадьбу.

- В подмосковье они сначала ютились в небольшой квартирке. Даже вроде бы в коммуналке, - рассказывает друг Александра. – Конечно, тогда о детях речи не было. Условия неподходящие. Но Сашка всегда мечтал стать отцом. Как только им дали служебную квартиру у них с Машей родилась дочка Елизавета. Сашка был на седьмом небе от счастья! Только не успел он порадоваться своему счастью. Лизе и года еще нет – дочка родилась всего 10 месяцев назад.

У Саши осталась жена и маленькая дочка. Фото: vk.com

Кстати, три года назад Александр Вечернин подумывал уйти из армии в гражданскую авиацию. Мол, там попроще. Нет такой жесткой дисциплины, как в армии.

- Он по характеру был очень мягким человеком. Любил собак. Агрессия и прочие вещи – это было не его, - объясняет Сергей.

Но ради семьи Александр взял военную ипотеку – они с женой хотели жить в Санкт-Петербурге. Продлил контракт. Думал дослужиться до пенсии.

Запись из школьного альбома. Фото: Сергей Новиков

- То, что он летает в Сирию, я от него узнал только прошлым летом, - вздыхает товарищ. – Он особо по этому поводу не распространялся. На том Ил-20 они скорее всего просто перевозили радиоэлектронное оборудование и специалистов. Задача была – доставить их в нужную точку. Но, увы…

Первой о трагедии узнала супруга Александра Мария. Она же позвонила родным в Лесной. Сейчас родители Александра Вечернина полетели в Москву, чтобы забрать тело сына домой. Прощание с офицером и похороны пройдут в Екатеринбурге.

Редакция "Комсомольской правды" выражает глубокие соболезнования родным и близким Александа Вечернина.