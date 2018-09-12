Четверо уже в больнице: в Екатеринбурге закрыли элитную гимназию из-за вспышки менингита

СЕГОДНЯ 11:32 2018-09-12T11:46:26+03:00

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В Екатеринбурге из-за вспышки менингита закрыли одно из самых элитных учебных заведений - гимназию № 5. По словам мамы одного из учеников, накануне всех родителей проинформировали о роспуске детей по домам.

- Вчера родительский комитет сделал рассылку по WhatsApp, - говорит мама ученика 5-го класса. - Мы немного обеспокоены, это же скажется на учебном процессе. Сказали, что это как минимум на 10 дней.

В городском департаменте образования подтвердили информацию о закрытии гимназии и уточнили, что сейчас в больнице находятся четверо учеников 8-го класса, но диагноз менингита пока не подтвержден.

Директор Галина Панькова заявила, что в обоих зданиях гимназии пройдет специальная обработка.

- Состояние детей удовлетворительное, ученики переведены на дистанционное образование, - рассказала «КП-Екатеринбург» директор. - У меня предписание провести обработку помещений старшей и начальной школы.

В Горздраве отказались комментировать происходящее.