Выборы 2018: кто ушел из Гордумы Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 17:25 2018-09-11T17:32:17+03:00

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Большая часть депутатов Гордумы старого созыва сдали свои мандаты, уступив свои места новым избранникам. Кто-то это сделал легко, не вступив в очередную борьбу за голоса екатеринбуржцев, а кто-то пытался переизбраться, но потерпел неудачу.

Мавр сделал свое дело

Первым фильтром для попадания в новый состав думы Екатеринбурга для единороссов стал праймериз в начале лета. Это фильтр стал итоговым препятствием для теперь уже бывшего депутата Александра Косинцева. После этого он не стал выдвигаться на выборах, вернувшись на работу на завод имени Калинина заместителем директора.

Другой известный представитель партии – экс-ректор Горного университета Николай Косарев завершил свою политическую карьеру несколько месяцев назад, сделав неудачное заявление по поводу того, что власти «плодят людей, не обладающих потенциалом к здоровью».

Николай Косарев сначала оставил пост ректора, а потом сдал мандат депутатаФото: Алексей БУЛАТОВ

Не попал в новый состав Думы и директор ЦПКиО Роман Шадрин, который регулярно подвергался критике со стороны горожан из-за неудачной концепции обустройства парка и фан-зоны, которая вызвала недовольство у части футбольных болельщиков. Шадрин активно отвечал на критику, однако эти попытки не всегда можно назвать удачными. Так, в июле этого года после обрушения карусели в парке генерал-майор сказал, что «ничего не произошло».

Роман Шадрин регулярно подвергался критике, но не за работу депутатаФото: Алексей БУЛАТОВ

Также не переизбрались депутатами от «Единой России» бывший сотрудник ФСБ Николай Антонов, который уступил место своему однопартийцу директору школы Галине Арбузовой, Алексей Бородин, директор «Метростроя» Юрий Дорозец, проигравший праймериз партии и баллотировавшийся от «Партии пенсионеров», которую на выборы не допустили.

Бывший депутат Александр Мяконьких проиграл кандидату от «Справедливой России» своему тезке – директору одной из управляющих компаний Александру Колесникову. Представительница этой же партии Любовь Боркова обошла другого единоросса – Александра Найданова.

Не досталось мест в новом составе Думы Игорю Плаксину, которого сняли с праймериз из-за многочисленных жалоб со стороны дольщиков, у которых возникли проблемы с получением жилья из-за депутата-застройщика. Ушел из Гордумы Игорь Пехотин и Анатолий Шарапов. Последний активно критиковал бывшего заместителя губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова за использование административного ресурса.

Молодым тут не место

После выборов Гордуму официально покинул самый скандальный депутат предыдущего созыва – справедливоросс Евгений Боровик. Заседания молодой народный избранник не посещал почти два года, что не мешало ему регулярно попадать в информационную повестку. Так, в начале этого года Боровик объявил конкурс на лучшее оскорбление кандидата в президенты Ксении Собчак. От уголовного преследования депутат на время укрылся в Париже, однако позже вернулся назад. Летом Евгений Боровик поссорился с пиарщиком Платоном Маматовым. Последний назвал депутата «скучным и предсказуемым г###ном»

Евгений Боровик редко появлялся в здании городской ратуши. Фото: страница экс-депутата в Facebook

Потерял мандат и молодой коммунист Эдуард Мансуров, оказавший родной партии поддержку, например, кляузами в адрес «ЕР».

Не стал участвовать в выборах крупный застройщик Виктор Ананьев, который не раз пытался уйти из Думы, но в выборах принимать участие отказался. Также в новый состав не попали эсер Илья Лобов, ставший министров природных ресурсов Омской области, его соратник по партии Александр Смолин, которого заподозрили в подмене подписных листов и Сергей Ковальковский.

Яркие потери

Покинул Городскую думу одиозный депутат с многолетним опытом работы – Олег Хабибуллин. Удивительно, но это произошло без скандалов – полгода назад народный избранник сказал, что больше не хочет работать депутатом.

Олег Хабибуллин устал быть депутатомФото: Алексей БУЛАТОВ

Не смог вовремя сдать подписи в свою поддержку депутат Михаил Гаранин, который не раз выступал с одиозными заявлениями, как в Думе, так и в социальных сетях. Гаранин не так давно рвался в руководители Шарташского парка, однако его кандидатура не прошла конкурсный отбор.

Михаил Гаранин хотел возглавить Шарташский лесопарк, но в итоге потерял место депутата. Фото: страница экс-депутата в Facebook

Стало меньше в новом составе представителей либерального крыла. Из думы ушли представители «Гражданской платформы» Дмитрий Головин и Александр Хан. Первый не набрал нужного количества голосов, а второй не пожелал вступать в предвыборной гонке.

Дмитрий Головин запомнился как соратник мэра РойзманаФото: Алексей БУЛАТОВ

В итоге в составе действующих народных избранников свое место сохранил только Константин Киселев, представляющий в этот раз «Яблоко».

Константин Киселев в новом составе представит партию "Яблоко"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что обновленный состав Гордумы Екатеринбурга в конце сентября выберет нового «сильного» мэра, который объединит хозяйственные и политические полномочия.