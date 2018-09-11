2018-09-11T09:29:27+03:00
Общество

Лучшим фельдшером страны стала жительница Урала

Оксана Безденежных уже 12 лет спасает человеческие жизни
Олег Галимов
Поделиться:
Фельдшер уже 12 лет спасает людей от смерти. Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиФельдшер уже 12 лет спасает людей от смерти. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Изменить размер текста:

33-летняя Оксана Безденежных, фельдшер городской больницы Качканара, стала лучшим представителем своей профессии в России. Женщина работает на скорой помощи уже 12 лет: она начала спасать человеческие жизни еще студенткой второго курса.

- Сейчас я работаю в городской больнице, - рассказывает Оксана Безденежных. - Однажды начальник рассказал мне о федеральном конкурсе и предложил добровольцам поучаствовать. Я, конечно, сразу согласилась. Мне пришлось составить план работы, рассказать о том, какой я в профессии новатор и наставник. И победила!

За годы медицинской службы фельдшер побывала на тысячах вызовов. Но лишь два случая запомнились ей на всю жизнь.

- Несколько лет назад мы с мужем поехали в отпуск в Башкирию и по пути наткнулись на жуткое ДТП, - вспоминает медик. - Я вышла из машины и отправилась оказывать первую помощь. У одного пострадавшего пассажира были серьезные травмы - нога держалась «на волоске»… Не знаю, выжил он или нет, но я заткнула его кровоточащую рану. Затем пришлось организовать очевидцев: кто-то нашел шприц, другой принес ампулу обезболивающего… Надеюсь, что он остался жив.

Второй случай произошел совсем недавно - когда бригада Оксаны примчалась на вызов в местный торговый центр.

- У мужчины была клиническая смерть, - вздыхает фельдшер. - Но мы оперативно оказали ему помощь и буквально вытащили с того света.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
География призеров: Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону
В первую сентябрьскую пятницу 2018 года в питерском порту «Морской фасад» было очень жарко. Компания Х5 проводила здесь конкурс водительского мастерства «Лига профессиональных водителей»
Новости 24
Прокуратура Краснотурьинска подала в суд на врачей "скорой" за автомобили без оборудования
На Урале задержали должника-мигранта, три года скрывавшегося за границей
Пропавшую месяц назад пенсионерку из Екатеринбурга нашли утонувшей в болоте
На Урале будут судить главврача, который два года воровал дизель из больничного автопарка
Тушили 20 пожарных на 12 машинах: в Нижнем Тагиле ночью загорелись три квартиры
В Екатеринбурге пять дней подряд будут закрывать движение трамваев на ВИЗе
На Среднем Урале начали формировать бюджет на 2019 год
На Серовском тракте в столкновении автобуса и ВАЗ-2106 погиб человек
В Екатеринбурге по-тихому вырубили 2 тысячи деревьев на 21 миллион рублей
В Екатеринбурге до 2022 года построят две крупные транспортные развязки
МВД России разберется с задержанием екатеринбурсгких журналистов на митинге
Пятый из семи: в Екатеринбурге родился еще один малыш-«талисман» «Экспо-2025»
Банк УРАЛСИБ снизил ставку по рефинансированию потребительских кредитов до 11,4 %
В Екатеринбурге снесут восемь нелегальных павильонов и беседок
«Почта России» в два раза ускорит доставку заказов в Екатеринбург из китайских интернет-магазинов
Медик из Качканара стала лучшим фельдшером России
На Урале будут судить юношу, который пытался сжечь приятеля
Иконы, молитвы и чтения Евангелия: в Екатеринбурге в честь Дня трезвости пройдет крестный ход
Набрали больше 80% голосов: два уральских чиновника выиграли выборы губернаторов в Магадане и Омске
Только половина жителей Среднего Урала получает белую зарплату
В Екатеринбурге установится теплая дождливая погода
Прокуратура пытается ликвидировать болото из нефти рядом с санаторием в Нижнем Тагиле
На Урале будут судить директора турфирмы, укравшую у клиентов 400 тысяч рублей
В Верхней Пышме из-за неисправных огнетушителей закрыли ночной клуб
Банк «УРАЛСИБ» предлагает юбилейный вклад «МЫ ВМЕСТЕ» со ставкой 6,8 %
Выборы депутатов Екатеринбурга 2018: к вечеру проголосовало 22,3%
Полицейские Верхней Салды по горячим следам задержали похитителей тортов
Выборы депутатов Гордумы Екатеринбурга 2018: явка на полдень