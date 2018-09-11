Лучшим фельдшером страны стала жительница Урала

СЕГОДНЯ 09:27 2018-09-11T09:29:27+03:00

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33-летняя Оксана Безденежных, фельдшер городской больницы Качканара, стала лучшим представителем своей профессии в России. Женщина работает на скорой помощи уже 12 лет: она начала спасать человеческие жизни еще студенткой второго курса.

- Сейчас я работаю в городской больнице, - рассказывает Оксана Безденежных. - Однажды начальник рассказал мне о федеральном конкурсе и предложил добровольцам поучаствовать. Я, конечно, сразу согласилась. Мне пришлось составить план работы, рассказать о том, какой я в профессии новатор и наставник. И победила!

За годы медицинской службы фельдшер побывала на тысячах вызовов. Но лишь два случая запомнились ей на всю жизнь.

- Несколько лет назад мы с мужем поехали в отпуск в Башкирию и по пути наткнулись на жуткое ДТП, - вспоминает медик. - Я вышла из машины и отправилась оказывать первую помощь. У одного пострадавшего пассажира были серьезные травмы - нога держалась «на волоске»… Не знаю, выжил он или нет, но я заткнула его кровоточащую рану. Затем пришлось организовать очевидцев: кто-то нашел шприц, другой принес ампулу обезболивающего… Надеюсь, что он остался жив.

Второй случай произошел совсем недавно - когда бригада Оксаны примчалась на вызов в местный торговый центр.

- У мужчины была клиническая смерть, - вздыхает фельдшер. - Но мы оперативно оказали ему помощь и буквально вытащили с того света.