2018-09-10T18:45:51+03:00
Общество

Уральские футбольные фанаты напали на болельщиков из Перми на трассе

Потасовка произошла после матча между ФК «Амкар» и «Шахтер»
Лев Истомин
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Фанаты дрались прямо на проезжей части. Фото: В-Курсе.руФанаты дрались прямо на проезжей части. Фото: В-Курсе.ру
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На трассе под Челябинском футбольные фанаты из Свердловской области и Южного Урала атаковали своих оппонентов из Перми. Инцидент произошел недалеко от города Коркино, где 8 сентября состоялся матч между местным клубом «Шахтер» и гостями из молодежного состава пермского «Амкара».

По словам очевидцев, после игры в ничью, фанаты из Прикамья возвращались на автобусе домой. На трассе их неожиданно остановили болельщики из Екатеринбурга и Челябинска. После того, как водителя автобуса попросили остановиться, он прибавил скорость, и оппоненты устроили погоню.

Автобус все-таки остановился и, по словам очевидцев, 25 пермяков силой вытащили из салона на дорогу и стали избивать. Досталось даже инвалиду, у которого отобрали трость.

Драка футбольных фанатов на трассе.Футбольные фанаты из Челябинска и Екатеринбурга напали на оппонентов из ПермиЛев Истомин

Противоборствующие стороны не сочли драку серьезным инцидентом и не стали обращаться в полицию.

- В Коркинское отделение полиции никто с заявлением по этому поводу не обращался. Тем не менее, у нас есть информация об этом инциденте, и полиция Челябинской области проведет проверку с выяснением всех обстоятельств произошедшего, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе челябинской полиции.

Видео: v-kurse.ru

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