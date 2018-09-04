Рядом с перевалом Дятлова нашли самолет Як-12, упавший 47 лет назад

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-04T17:47:28+03:00

Он находится в 20 километрах к югу от места, где в 1959 году погибли девять туристов

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Перевал Дятлова - место загадочное и опасное. В феврале 1959 года здесь погибла туристическая группа из девяти человек. До сих пор не ясно, что же именно с ними случилось. Но есть и другие загадки этого места. Например, откуда в 20 километрах к югу от перевала взялся самолет Як-12. Его нашли участники экспедиции, ходившие на север Свердловской области.

- Ранее его нашел путешественник-экстремал Андрей Иванов. Там был остов самолета, - рассказал Владимир Рыкшин, путешественник. - Сейчас мы решили съездить туда, чтобы рассмотреть его внимательнее и организовали экспедицию на гору Гумпкапай для поиска и обследования самолета.

Экипажу самолета удалось выжить. Фото: Владимир Рыкшин

В экспедиции принимали участие члены Свердловского отделения Русского географического сообщества. 27 августа они выехали из Екатеринбурга и через два дня добрались до места.

- Неожиданно появившаяся из-за хребта полная луна красноватого цвета произвела на нас большое впечатление, заставив вспомнить об огненных шарах, пугавших охотников и туристов посещавших перевал Дятлова и прилегающие к нем горные плато, - вспоминает путешественник. - А проснувшись в 6 часов утра мы подверглись еще большему воздействию, увидев 3 летящие на нас ревущие ракеты. Но все оказалось проще. Ракетами, увиденными спросонья, оказались 3 военных самолета, летящие куда-то по своей военной надобности.

Остов самолета находится в 20 километрах к югу от печально известного перевала.

Тем же утром они обнаружили искореженные обломки Як-12.

- Рядом с самолетом мы померили радиационный фон, он оказался в норме, - рассказал путешественник. - Как самолет попал на Гумпкапай мы выяснили. В 1971 году два работника метеослужбы вынуждены были сесть на гору. Летчику удалось с большим трудом посадить самолет на заснеженный горный склон. А выбираться пришлось пешком четверо суток, поскольку вертолеты из-за метели не летали. Самолет же остался на вечное хранение среди горной тундры.