2018-09-04T17:47:28+03:00
Общество

Рядом с перевалом Дятлова нашли самолет Як-12, упавший 47 лет назад

Он находится в 20 километрах к югу от места, где в 1959 году погибли девять туристов
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
По одной из версий, обломки самолета успели растащить местные жители народа манси. Фото: Владимир РыкшинПо одной из версий, обломки самолета успели растащить местные жители народа манси. Фото: Владимир Рыкшин
Изменить размер текста:

Перевал Дятлова - место загадочное и опасное. В феврале 1959 года здесь погибла туристическая группа из девяти человек. До сих пор не ясно, что же именно с ними случилось. Но есть и другие загадки этого места. Например, откуда в 20 километрах к югу от перевала взялся самолет Як-12. Его нашли участники экспедиции, ходившие на север Свердловской области.

- Ранее его нашел путешественник-экстремал Андрей Иванов. Там был остов самолета, - рассказал Владимир Рыкшин, путешественник. - Сейчас мы решили съездить туда, чтобы рассмотреть его внимательнее и организовали экспедицию на гору Гумпкапай для поиска и обследования самолета.

Экипажу самолета удалось выжить. Фото: Владимир Рыкшин

Экипажу самолета удалось выжить. Фото: Владимир Рыкшин

В экспедиции принимали участие члены Свердловского отделения Русского географического сообщества. 27 августа они выехали из Екатеринбурга и через два дня добрались до места.

- Неожиданно появившаяся из-за хребта полная луна красноватого цвета произвела на нас большое впечатление, заставив вспомнить об огненных шарах, пугавших охотников и туристов посещавших перевал Дятлова и прилегающие к нем горные плато, - вспоминает путешественник. - А проснувшись в 6 часов утра мы подверглись еще большему воздействию, увидев 3 летящие на нас ревущие ракеты. Но все оказалось проще. Ракетами, увиденными спросонья, оказались 3 военных самолета, летящие куда-то по своей военной надобности.

Остов самолета находится в 20 километрах к югу от печально известного перевала.

Остов самолета находится в 20 километрах к югу от печально известного перевала.

Тем же утром они обнаружили искореженные обломки Як-12.

- Рядом с самолетом мы померили радиационный фон, он оказался в норме, - рассказал путешественник. - Как самолет попал на Гумпкапай мы выяснили. В 1971 году два работника метеослужбы вынуждены были сесть на гору. Летчику удалось с большим трудом посадить самолет на заснеженный горный склон. А выбираться пришлось пешком четверо суток, поскольку вертолеты из-за метели не летали. Самолет же остался на вечное хранение среди горной тундры.

Еще больше материалов по теме: «Перевал Дятлова»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Они просто выбирают жертву и убивают»: мать погибшей девочки-подростка заявляет о смертельной игре в Самаре
Лариса Ураева провела собственное расследование и считает, что как минимум четыре случая самоубийства — это инсценировка и самые настоящие преступления
Новости 24
Уралец покурил в поезде и чтобы отделаться от штрафа предложил полицейскому 1000 рублей - теперь ему грозит тюрьма
В сквере за Оперным театром в Екатеринбурге благоустроят две дорожки и установят новые фонари
В Екатеринбурге трех наркоторговцев приговорили к 35 годам колонии строгого режима
Жителя Краснотурьинска, устроившего пальбу с балкона, отправили в СИЗО на два месяца
Житель Асбеста по пьяни убил своего товарища, а потом повез его на тележке хоронить
ВТБ предлагает клиентам «Время Мультивпечатлений»
Следователи Каменска-Уральского проверяют мать, которая кричала на своего ребенка
«ЕВРАЗ» запустил грантовый конкурс социальных проектов в Нижнем Тагиле и Качканаре
В Екатеринбурге объединили трамвайно-троллейбусное управление и автобусное предприятие
Полиция Екатеринбурга ищет парня, сломавшего нос женщине у клуба
«Уральский банк реконструкции и развития» запускает проект по финансовой грамотности
Из-за пенсионной реформы депутаты Заксобрания проведут внеочередное заседание
ФИФА поблагодарила Екатеринбург за ЧМ-2018
В Екатеринбурге бульдозером раскатали шесть ящиков яблок
«Центробанк России» подал иск о банкротстве «Тагилбанка»
В Екатеринбурге экс-полицейского осудили за получение взятки от бизнесмена
В центре Екатеринбурга сгорели два внедорожника
В Алапаевске школа заплатит ученице 200 тысяч рублей за перелом сустава на уроке физкультуры