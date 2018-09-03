2018-09-03T10:52:05+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге женщина угнала полицейскую машину с парковки главка

Силовик забыл ключ в замке зажигания
Олег Галимов
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Автомобиль нашли в Верх-Исетском районеАвтомобиль нашли в Верх-Исетском районеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Екатеринбурга угнала полицейский автомобиль Lada Priora с парковки областного главка. Инцидент произошел днем 1 сентября, когда сотрудник УБЭП припарковал служебную машину на проспекте Ленина, но забыл ключ в замке зажигания.

Когда рассеянный силовик вернулся на улицу – автомобиля с мигалкой уже не было.

У областного ГУ МВД есть служебная парковка с соответствующим знаком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У областного ГУ МВД есть служебная парковка с соответствующим знаком.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Найти и вернуть полицейскую «ласточку» удалось в течение часа, она была замечена в Верх-Исетском районе на улице Заводской. Тогда же и поймали угонщицу.

- Преступление, о котором идет речь, действительно было. Сыщикам удалось раскрыть его по горячим следам. Подозреваемая охотница за чужим транспортом была задержана, преступление раскрыто, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

Теперь жительнице уральской столицы грозит реальный срок.

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