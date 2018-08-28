Сюрприз из Тюмени: Путин сменил главного следователя в Свердловской области

СЕГОДНЯ 20:03 2018-08-28T20:05:07+03:00

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Президент России Владимир Путин назначил нового главного следователя в Свердловской области. Новым начальником регионального Следственного управления СК стал генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский, который приедет из Тюмени, где занимал такую же должность.

Предшественник Богинского Валерий Задорин был освобожден от должности в апреле этого года.

Кроме этого, из Курганской области на Средний Урал переезжает полковник полиции Александр Постовалов, который займет должность заместителя начальника ГУ МВД России по Свердловской области. До середины 2017 года этот пост занимал Владимир Романюк.

Начальником СУ СКР на транспорте стал Петр Решетников, который до этого работал начальником Следственного управления СКР по Хабаровскому краю. Это единственный из всех назначенных президентом сегодня силовиков, который родился в Свердловской области.